Ολυμπιακός: Ξεκινά σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων για κρίσιμο ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποιεί στους φιλάθλους πως ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το κρίσιμο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο την Τετάρτη (1/10).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Για τη 2η αγωνιστική της league phase του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί στο «Arsenal Stadium» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνει μέσω ιντερνέτ www.olympiacos.org και θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22/09 από τις 12:00 έως την Τρίτη και ώρα 16:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας των θυρών VVIP, VIP, 33, 11, 12, 14, 15, 16 και 17 ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στην Αγγλία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο από άλλο φίλαθλο, για τον εκτός έδρας αγώνα, θα ακυρώνεται το εισιτήριο».

