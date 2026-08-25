Ολυμπιακός, μεταγραφές: Έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον Βάργκας, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός προχωράει την υπόθεση Ρούμπεν Βάργκας και, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία, έχει έρθει σε συμφωνία με τον 28χρονο Ελβετό, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρό του εδώ και αρκετό διάστημα τον Ελβετό εξτρέμ Ρούμπεν Βάργκας, μια υπόθεση η οποία αποκτά πλέον σάρκα και οστά και η οριστική συμφωνία φαίνεται πως πλησιάζει.

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Όπως αναφέρει το «ΤuttoMercatoWeb», οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ενώ περισσότερες εξελίξεις αναμένονται και μέσα στην ημέρα.

Ολυμπιακός: Ανεβάζει την προσφορά του για Βάργκας

Έχοντας έρθει πλεον σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για το συμβόλαιό του, οι Πειραιώτες έχουν αρχίσει να «τρέχουν» τις διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλλη, για την απόκτηση του 28χρονου, με την νέα προσφορά να φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ.

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Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η προσφορά συμπεριλαμβάνει και ακόμα δύο εκατ. ευρώ σε μορφή μπόνους, ενώ η Σεβίλλη θα έχει και ένα ποσοστό μεταπώλησης το οποίο θα αγγίζει το 10%.

Πολύ σύντομα, θα υπάρξουν εξελίξεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι οποίες πιθανόν να είναι ευχάριστες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με την απόκτηση του Βάργκας ανεβάζει επίπεδο την επιθετική του γραμμή.