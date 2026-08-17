Ολυμπιακός, μεταγραφές: Δημοσιεύματα του εξωτερικού συνδέουν τους «ερυθρόλευκους» με τον Βίνια - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν, όμως δεν αποκλείεται να κινηθεί και για δεύτερο αριστερό μπακ.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με έντονους ρυθμούς την ενίσχυση του ρόστερ του. Μετά την επισημοποίηση της απόκτησης του Ρέμο Φρόιλερ, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην τελική ευθεία και για την προσθήκη του Ναΐρ Τικνιζιάν.

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Ο 27χρονος Αρμένιος αριστερός μπακ βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (17/8) στην Ελλάδα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες.

Ο Τικνιζιάν προορίζεται για να καλύψει το κενό που άφησε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο δεν αποκλείεται να μην είναι η μοναδική προσθήκη του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού.

Το δημοσίευμα για Βίνια και... οι αναφορές της Record Μόουρα



Ένα όνομα που παραμένει στο προσκήνιο είναι αυτό του Ματίας Βίνια. Ο 28χρονος Ουρουγουανός ανήκει στη Φλαμένγκο και αγωνίζεται ως δανεικός στη Ρίβερ Πλέιτ, όπου δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε.

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Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα είχε αναφερθεί σε ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Βίνια, ενώ νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή επαναφέρει την περίπτωσή του, υποστηρίζοντας ότι οι Πειραιώτες εξακολουθούν να τον παρακολουθούν.

Στο «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ έχει βρεθεί και το όνομα του Φρανσίσκο Μόουρα της Πόρτο. Η Record είχε αναφέρει ότι οι συζητήσεις είχαν «παγώσει», σε μία περίοδο κατά την οποία υπήρχε αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τα δεδομένα γύρω από τον Βάσκο τεχνικό έχουν πλέον διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια νεότερη εξέλιξη για την περίπτωση του Πορτογάλου μπακ.