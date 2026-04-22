Ολυμπιακός, μεταγραφές: «Βροχή» δημοσιευμάτων για τον Ντε Φράι -Βουίζει όλη η Ευρώπη - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, με τον Στέφαν Ντε Φράι να βρίσκεται ξανά στο κάδρο.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ακόμα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, όμως στην Ιταλία κάνουν λόγο για πρόταση στον Ολλανδό αμυντικό της Ίντερ, Στέφαν Ντε Φράι.

Ολυμπιακός: Το μέλλον του Ντε Φράι και ο... ανταγωνισμός

Ο 34χρονος μένει ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από τους νερατζούρι και δεν υπάρχει πρόθεση των δύο πλευρών να συνεχίσουν μαζί και την επόμενη χρονιά.

Έτσι ο Ολυμπιακός είδε την ευκαιρία στην αγορά να αποκτήσει ένα έμπειρο αμυντικό με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο, έχοντας ήδη κάνει πρόταση για την απόκτησή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Όμως, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, οι «ερυθρόλευκοι» δεν είναι μόνοι τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αφού ο ποδοσφαιριστής έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και άλλων ομάδων της Ευρώπης, με την Μπενφίκα να είναι μια από αυτές που του έχει προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Ολλανδός στόπερ έχει ύψος 1,89 μ. έχοντας φορέσει τη φανέλα της Φέγενορντ, με την οποία κατέγραψε 154 συμμετοχές με 6 γκολ και 4 ασίστ, ενώ πριν την Ιντερ, αγωνίστηκε για τη Λάτσιο συμπληρώνοντας 118 εμφανίσεις με 10 γκολ και 5 ασίστ. Mε τους νερατζούρι μετράει 294 συμμετοχές με 13 γκολ και 8 ασίστ.



Το όνομά του επανέρχεται δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τις εξελίξεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

