 Οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού παρέλαβαν τα βραβεία της περσινής σεζόν διά χειρός Παναγιώτη Αγγελόπουλου [βίντεο] - iefimerida.gr
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Οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού παρέλαβαν τα βραβεία της περσινής σεζόν διά χειρός Παναγιώτη Αγγελόπουλου [βίντεο]

Οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού παρέλαβαν τα βραβεία της περσινής σεζόν δια χειρός Παναγιώτη Αγγελόπουλου [βίντεο]
Οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Μπαρτζώκας δίπλα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο / Φωτογραφία: (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Ολυμπιακός παρέλαβε τα βραβεία του για την περσινή σεζόν, πριν από την αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Μία σεζόν αξέχαστη είναι για τον Ολυμπιακό η περσινή, αφού πέρα από την κορυφή της Ευρώπης, οι Πειραιώτες διατήρησαν τα σκήπτρα τους και στην Ελλάδα, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Basket League.

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Οι «ερυθρόλευκοι» παρέλαβαν τα ατομικά τους βραβεία για όσα πέτυχαν την περσινή σεζόν, από τα χέρια του προέδρου της ΚΑΕ, Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ αυτό του MVP και του μέλους της καλύτερης πεντάδας.

Μέλη της καλύτερης πεντάδας ήταν και οι Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ το δικό του βραβείο παρέλαβε και ο Νίκος Πλώτας.

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Ο 22χρονος γκαρντ αγωνίστηκε την περσινή σεζόν με τη φανέλα του Προμηθέα και αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος παίκτης του πρωταθλήματος.

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