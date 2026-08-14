Ολυμπιακός: Βγαίνει ενισχυμένος από τον «σεισμό» - Η επόμενη μέρα μετά την ανανέωση της εμπιστοσύνης στον Μεντιλίμπαρ - iefimerida.gr

Τι ακολουθεί τη συνάντηση Μαρινάκη - Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, που βγήκε... ενωμένος από το γραφείο στο οποίο συνομίλησαν οι δύο άνδρες...

Είναι φορές που ένα ταρακούνημα μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά. Κι αυτό ισχύει σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής. Ενίοτε χρειάζεται να νιώσεις πως κάποιον θα τον χάσεις για να τον αγαπήσεις από την αρχή και για να εκτιμήσεις πραγματικά την παρουσία του.



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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι «σάρκα από τη σάρκα» του Ολυμπιακού, όμως για χάρη του έγινε… ερωτικός μετανάστης για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική του ζωή. Ίσως αγαπήθηκαν στο Φάληρο απέναντι στην Άστον Βίλα. Ίσως στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πούλμαν πάνω στη Συγγρού ή στο βάθρο πάνω από τη μεθυσμένη πολιτεία στο Δημοτικό Θέατρο. Πάντως αγαπήθηκαν. Σίγουρα αγαπήθηκαν.



Το καταλαβαίνει κανείς από το κλίμα που διαμορφώθηκε από όταν το ενδεχόμενο της αποχώρησης άρχισε να μοιάζει επικρατέστερο. Το καταλαβαίνει κανείς κι από το κλίμα των τελευταίων ωρών, από όταν η ανατροπή ολοκληρώθηκε κι ο Ολυμπιακός ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στον προπονητή των θαυμάτων. Μία ολόκληρη σεζόν δίχως τίτλο, δεν ήταν αρκετή για να χαλάσει αυτή τη σχέση. Ούτε το αποκρουστικό ποδόσφαιρο των τελευταίων μηνών, ούτε καν ο αποκλεισμός από τη Ναϊμέγκεν. Ο κόσμος συνέχισε να τον αγαπά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης (κι αυτός... μέρος του κόσμου είναι) συνέχισε να τον σέβεται και να τον θεωρεί κατάλληλο για τον Ολυμπιακό.



Ολυμπιακός: Και τώρα μεταγραφές



Οι Πειραιώτες καλούνται να εκμεταλλευτούν τη φόρα και την ενότητα που προέκυψαν από τα γεγονότα των ημερών. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κινηθούν στο μεταγραφικό παζάρι κατά τον τρόπο που υποσχέθηκε η ΠΑΕ μέσω της επίσημης θέσης της. Συγκεκριμένα, λόγος έγινε για «πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα».



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Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τις μεταγραφές και για πρακτικούς και για επικοινωνιακούς λόγους. «Επικοινωνιακούς» όχι προς τους έξω, αλλά προς το εσωτερικό του οργανισμού. Μαγικός αριθμός για τις μεταγραφές δεν υπάρχει, όμως προβλέπεται να είναι περί των έξι, καθώς με εξαίρεση τις πρώτες δύο θέσεις του γηπέδου (τερματοφύλακα και στόπερ), κινήσεις θα γίνουν πιθανότατα για ποδοσφαιριστές σε όλα τα υπόλοιπα σημεία.



Αριστερός μπακ θα αποκτηθεί δεδομένα, καθώς ο Φρανσίσκο Ορτέγκα δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί. Τις τελευταίες μέρες, αυξημένες είναι οι πιθανότητες να γίνει κίνηση και για δεξί μπακ, αφού ο Μαφέο δεν έχει καλύψει ακόμα τους ανθρώπους της ομάδας, ενώ ο Μεντιλίμπαρ θέλει να αποφύγει την επιστροφή του Ροντινέι στην παλιά του θέση, όπου χρησιμοποιήθηκε… αναγκαστικά στην Ολλανδία.



Στον χώρο του κέντρου ενδέχεται να γίνουν δύο μεταγραφές, ενώ τις τελευταίες μέρες έχουν ξεχωρίσει και ονόματα. Ο ένας εκ των δύο ενδέχεται να είναι ο Μπραγκάντσα, που οι Πορτογάλοι θεωρούν… σχεδόν ερυθρόλευκο, ενώ για τον δεύτερο εξετάζονται αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών ποιότητας. Ο Πουέρτα έχει ξεχωρίσει, με την υπόθεσή του να είναι πολύ απαιτητική οικονομικά. Ο βασικός μέσος της εθνικής Κολομβίας, όμως, θα μπορούσε να αποτελέσει την υπέρβαση της ομάδας.



Μία… πατροπαράδοτη προσθήκη Αυγούστου ενδέχεται να γίνει και στα εξτρέμ, ενώ στις θέσεις των φορ θα γίνουν μία με δύο κινήσεις ανάλογα με το μέλλον των Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Κατά πάσα… βεβαιότητα ο Ουκρανός δε θα συνεχίσει στην ομάδα, ενώ το τοπίο για τον Ιρανό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Όσον αφορά τον επιθετικό, πάντως, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει το αν θα αποκτηθεί ποδοσφαιριστής περιοχής ή παίκτης με περιφερειακά χαρακτηριστικά όπως ήταν τη χρονιά του double ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στην τριάδα των φορ, τουλάχιστον στον αρχικό σχεδιασμό.