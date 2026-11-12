Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοφ -Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague [βίντεο]

Μετά το πρώτο καλάθι που σημείωσε κόντρα στην Ντουμπάι, ο Σάσα Βεζένκοφ είναι και επίσημα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Το παιχνίδι κόντρα στην Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της Euroleague, ήταν σημαδιακό για τον Σάσα Βεζένκοφ. Με το πρώτο καλάθι που σημείωσε στον αγώνα της «Sunel Arena», ο Βούλγαρος φόργουορντ έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακό στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη.

Συγκεκριμένα, ο Βεζένκοφ έφτασε τους 3.553 πόντους, με τον «Kill Bill» να έχει 3.552. Ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Γιώργος Πρίντεζης, με 3.380. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται ο Παπανικολάου με 2.730 πόντους, ενώ πέμπτος είναι ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος «μετράει» 1.926 πόντους.

Οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στην Euroleague