Ολυμπιακός: Αυτούς εμπιστεύεται ο Μεντιλίμπαρ τώρα στα δύσκολα - iefimerida.gr

Πήρε τη νίκη που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός μέσα στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αυτό το υπέρ του 2-0 είναι αρκετά σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας και τη συνέχειά της στα playoffs. Τώρα βέβαια το επόμενο ματς, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είναι σε δύο εβδομάδες από τη στιγμή που μεσολαβεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας και αυτό δεν είναι κάτι που βολεύει τους «ερυθρόλευκους».

Όπως και να έχει όμως την αρχή την έκανε η ομάδα του Πειραιά, αρκεί να έχει και συνέχεια. Η ενδεκάδα και οι αλλαγές που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, έδειξαν πολλά.

