 Ολυμπιακός: Με ρετρό διάθεση και πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ - Μιλουτίνοφ οι φανέλες της νέας σεζόν [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Με ρετρό διάθεση και πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ - Μιλουτίνοφ οι φανέλες της νέας σεζόν [βίντεο]

Η νέα φανέλα του Ολυμπιακού που ανέβασε ο Εβάν Φουρνιέ στα social media
Η νέα φανέλα του Ολυμπιακού που ανέβασε ο Εβάν Φουρνιέ στα social media / Φωτογραφία: Twitter/EvanFournier
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι νέες εμφανίσεις του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27 αποκαλύφθηκαν, με πρωταγωνιστές τους Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Ολυμπιακός είχε δώσει την πρώτη... γεύση από την πρώτη του εμφάνιση της νέας σεζόν πριν από περίπου έναν μήνα.

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Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουλίου, όταν και ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της «ερυθρόλευκης» εμφάνισης με τις κάθετες ρίγες. Για να έρθουν στο φως και οι άλλες δύο φανέλες. Η ιστοσελίδα KICKZ δημοσίευσε ένα βίντεο με τις δύο φανέλες, με αρκετή δόση ρετρό.

Η ρετρό κόκκινη εμφάνιση του Ολυμπιακού

Συγκεκριμένα, η κόκκινη, την οποία φοράει ο Εβάν Φουρνιέ, θυμίζει εποχές '90s, ενώ η τρίτη φανέλα είναι μαύρη, με κόκκινες ρίγες και τη φοράει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Το σήμα του Ολυμπιακού βρίσκεται στο κέντρο και των δύο και αυτές είναι οι φανέλες που θα λανσάρουν οι Πειραιώτες, στη χρονιά που θα πατούν στο παρκέ ως πρωταθλητές Ευρώπης.

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Οι νέες φανέλες του Ολυμπιακού
Οι νέες φανέλες του Ολυμπιακού

Μάλιστα, ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού, Εβάν Φουρνιέ, εμφανώς ενθουσιασμένος από τις νέες εμφανίσεις της ομάδας του, ανέβασε μια φωτογραφία όπου φορά τη νέα φανέλα με μια ξεχωριστή λεζάντα.

«Καλημέρα. Αν δεν σας αρέσουν αυτές οι φανέλες, δεν ξέρω τι να σας πω», έγραψε χαρακτηριστικά στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media ο Εβάν Φουρνιέ.

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