Ολυμπιακός: Βαγγέλης Μαρινάκης και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα συναντηθούν αύριο για τις μεγάλες αποφάσεις - iefimerida.gr

Αύριο, Παρασκευή 14/8, η συνάντηση κορυφής μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θα φέρει σημαντικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός σέβεται στον απόλυτο βαθμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τον άνθρωπο που του έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ταυτίστηκε με το κλαμπ όσο ελάχιστοι.

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Έτσι, οποιαδήποτε σημαντική απόφαση είναι να παρθεί, θα παρθεί μετά από συζήτηση και μέσω διαδικασιών... σεβασμού. Την Παρακσευή 14/8, λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα συναντηθεί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις.

Ολυμπιακός: Μεγάλες αποφάσεις, μεγάλες αλλαγές

Μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν, στον Ολυμπιακό είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές. Έτσι, στη συνάντηση Μεντιλίμπαρ - Μαρινάκη θα γίνει μία σοβαρή συζήτηση όπου θα κριθεί ο δρόμος που θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός στη σεζόν.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, όμως τα δεδομένα ως τώρα δείχνουν πως ο «Μέντι» είναι πιο κοντά στην αποχώρηση, ενώ η ομάδα θα κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις για να ενισχυθεί. Ο Ολυμπιακός, την ίδια ώρα, δεν επιβεβαιώνει τίποτα σχετικό με την αλλαγή προπονητή.