Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο 85-76: Έκλεισε τη regular season της Euroleague στην κορυφή και περιμένει αντίπαλο - iefimerida.gr

Όπως και πέρσι έτσι και φέτος ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη regular season της Euroleague στην κορυφή, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ για την 38η αγωνιστική με 85-76.

Οι Πειραιώτες καλούνται να διαχειριστούν την... κατάρα της πρώτης θέσης, καθώς καμία ομάδα δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο έχοντας κλείσει την κανονική διάρκεια στην κορυφή, περιμένοντας την ομάδα που θα πρέπει να αποκλείσουν για να βρεθούν στο Final Four, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens το τριήμερο 24-26 Μαΐου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βεζένκοφ (20π.), Ντόρσεϊ (18π.) και Μιλουτίνοφ (13π., 15ρ. και κορυφαίος ριμπάουντ της regular season, αφήνοντας στη 2η θέση τον Τζέιλεν Χορντ) «υπέγραψαν» την 26η νίκη του Ολυμπιακού στον «Μαραθώνιο» των 38 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου (26-12).

Με 17-21 αποχαιρετά τη σεζόν η Αρμάνι Μιλάνο, που πήρε 24 πόντους από τον Σέιβον Σιλντς με 5/11 τρίποντα και 13 από τον Άρμονι Μπρουκς.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76

Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό από το ξεκίνημα

Με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μπήκε ο Ολυμπιακός στον τελευταίο αγώνα του για τη regular season, ενώ η Αρμάνι ξεκίνησε με τους Έλις, Μπρουκς, Σιλντς, Ρίτσι και Μπούκερ.

Τέσσερα λεπτά χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για να «πιάσει» διψήφια διαφορά 15-5, με απόλυτη ευστοχία σε βολές (2/2), δίποντα (4/4) και τρίποντα (1/1)!

Ο Μιλουτίνοφ έκανε εξαιρετική δουλειά στη ρακέτα με 3 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόρσεϊ μετρούσε ήδη 7 πόντους και ο Βεζένκοφ 6.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιταλική ομάδα αντέδρασε -κι ενώ ο Κόρεϊ Τζόσεφ είχε πάρει τη θέση του Ουόκαπ- χάρη στον επιθετικό «οίστρο» του Σέιβον Σιλντς (8π. στο 1ο δεκάλεπτο) και τις 3 ασίστ του Βρετανού Κουίν Έλις, για να ισοφαρίσει σε 21-21 με τρίποντο του Νικολό Μανιόν.

Ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Πίτερς αντί του Βεζένκοφ (8π.) και τον Χολ αντί του Μιλουτίνοφ (7π., 5ρ.), για να ολοκληρωθεί με 26-23 υπέρ του Ολυμπιακού το 1ο δεκάλεπτο, χάρη σε 2/2 βολές του Χολ μετά το 2ο φάουλ του Τζος Νίμπο.

Οι Τζόσεφ, Μακ Κίσικ, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ ξεκίνησαν στη 2η περίοδο για τον Ολυμπιακό. Η Αρμάνι μπήκε με τους Μανιόν, Τονούτ, Μπολμάρο, Σεστίνα και Νίμπο.

Οι Τζόσεφ, Χολ και Μακ Κίσικ ανέβαζαν το σκορ για τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το 38-32 κι ενώ η Αρμάνι Μιλάνο βρήκε τρίποντα από τους Μανιόν και Σεστίνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπαρτζώκας επέλεξε πεντάδα χωρίς κλασικό πόιντ γκαρντ, αποσύροντας τον Τζόσεφ και περνώντας τον φόργουορντ Κώστα Παπανικολάου στο παρκε. Ο Φουρνιέ πέτυχε το πρώτο εύστοχο τρίποντο στην 4η απόπειρά του έξω από τα 6.75 στο παιχνίδι, για το 41-32 υπέρ του Ολυμπιακού.

Ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο οι Ιταλοί

Ο Ουόκαπ επέστρεψε αμέσως μετά στη θέση του Μακ Κίσικ και ο Βεζένκοφ μπήκε αντί του Πίτερς. Μετά το 41-36 της Αρμάνι από τρίποντο του Ρίτσι και βολή του Έλις, ο Ουόκαπ πέτυχε τους πρώτους πόντους του στο ματς, για το 43-36. Όμως, ο Άντονι Μπρουκς πέτυχε ένα δύσκολο τρίποντο, κρατώντας στο παιχνίδι την Αρμάνι (43-39). Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 10 πόντους (45-39) και έκτοτε η Αρμάνι απάντησε με 6-0 σερί για την ισοφάριση (45-45), με δύο ακόμη εύστοχα τρίποντα από Σιλντς και Μπούκερ.

Στην εκπνοή του α' μέρους, χάρη σε σουτ μέσης απόστασης και την μπάλα να του κάνει το χατίρι, μετά από περιστροφή, ο Ντόρσεϊ έστειλε με ισχνό προβάδισμα τον Ολυμπιακό στα αποδυτήρια (47-45).

Τα 8/15 τρίποντα επέτρεπαν στην ομάδα του Μιλάνου να παραμένει απειλητική κι ενώ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις 30% ευστοχία (3/10) έξω από τα 6.75. Στα δίποντα, όμως, ο Ολυμπιακός μετρούσε 15/21 έναντι 9/14 της Αρμάνι. Σε ασίστ και λάθη, ο Ολυμπιακός τελείωσε το 20άλεπτο με 12-3 και η Αρμάνι με 11-5, σε ένα ισορροπημένο ματς στα ριμπάουντ (12 - 12). Ντόρσεϊ και Σιλντς είχαν από 11 πόντους έκαστος και ήταν πρώτοι σκόρερ για τις ομάδες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πήρε φόρα ο Ολυμπιακός και έκανε διαχείριση

Τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Μπαρτζώκας στην 3η περίοδο. Η Αρμάνι Μιλάνο μπήκε με τους Έλις, Μπρουκς, Σιλντς, Ρίτσι και Μπούκερ. Ο Δανός φόργουορντ της Αρμάνι, σημειώνοντας το 3ο εύστοχό του τρίποντο (3/5), μείωσε στον πόντο (49-48) μετά από δίποντο του Βεζένκοφ. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι και με σερί 15-0 (!) προσπέρασε για πρώτη φορά με +16 πόντους (64-48). Ένα σερί που είχε την «υπογραφή» των δύο κορυφαίων του και του Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε τους 6, ενώ 4 πόντους πρόσφερε στον Ολυμπιακό σε αυτό το σερί ο Μιλουτίνοφ.

Οι Μπούκερ, Ρίτσι (τρίποντο) και Μανιόν ήταν οι εκφραστές ενός σερί 7-0 για την Αρμάμι (64-55), για να βρει τον Ολυμπιακό με +13 μπροστά η λήξη της 3ης περιόδου (68-55), μετά από 2/2 βολές του Ουόρντ και δίποντο του Βεζένκοφ (20π. με 7/14 δίποντα, 3/3 βολές και 1/4 τρίποντα). Ο Μιλουτίνοφ μετρούσε double double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ, 16 πόντους είχε δώσει στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ. Ο Σιλντς παρέμενε ο μόνος διψήφιος της Αρμάνι με 14 πόντους.

Χαλάρωσε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν απειλήθηκε

Σερί 7-0 από πλευράς «ερυθρολεύκων» με ένα ακόμη εντυπωσιακό κάρφωμα του Χολ (10π.) και τον Φουρνιέ να ευστοχεί στο δεύτερο τρίποντό του, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με +18 (75-57) για πρώτη φορά στις αρχές της 4ης περιόδου. Μετά το δίποντο του Μπολμπάρο, ο Χολ πέτυχε 4 σερί πόντους φτάνοντας τους 14, για το +20 του Ολυμπιακού (79-59).

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χαλάρωσαν, ευκαιρία που αξιοποίησαν οι παίκτες του Τζιουζέπε Ποέτα, απαντώντας με 4/4 τρίποντα σε λιγότερο από 2 λεπτά, τα δύο τρίποντα από τον Μπρουκς και από ένα οι Μπολμάρο, Σιλντς, για το 79-71. Ο Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ, έξαλλος για το σερί 12-0 που δέχτηκαν οι παίκτες του μετά από σωρεία λαθών κι ενώ απέμεναν 4:06΄΄ για το φινάλε. Οι Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ πρόσφεραν πόντους για τον Ολυμπιακό έως το τελικό 85-76.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαιτητές: Πέρεθ (Ισπανία), Ντιφαλά (Γαλλία), Μπαένα (Ισπανία)

Οι πόντοι των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ουόρντ 2, Φαλ, Βεζένκοφ 20 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 18 (2), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 13, Τζόσεφ 5 (1), Χολ 14, Μακ Κίσικ 3, Φουρνιέ 6 (2)

Αρμάνι Μιλάνο (Τζιουζέπε Ποέτα): Μανιόν 8 (2), Έλις 3, Μπούκερ 7 (1), Τονούτ, Μπολμάρο 9 (1), Μπρουκς 13 (3), Ρίτσι 6 (2), Σιλντς 24 (5), Νίμπο 3, Ντάνστον, Σεστίνα 3 (1)