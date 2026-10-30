Ολυμπιακός-Αρμάνι 84-78: Αγριεμένοι... λύκοι που δεν καταλαβαίνουν από απουσίες και κατάρες! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο «σοκαρισμένος» από τον τραυματισμό του Μοντέρο, Ολυμπιακός βρήκε στο πρόσωπο του... λύκου Μίλερ ΜακΙντάιρ τον μπροστάρη και υπέταξε την Αρμάνι με 84-78.

Το nickname του είναι... λύκος και καθόλου τυχαία. Ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ βγήκε μπροστά και έδωσε το σύνθημα. Ο Ολυμπιακός πήρε ακόμα μία μεγάλη νίκη παρά τις απουσίες και το κλειστό rotation, έχοντας υποστεί και το σοκ του τραυματισμού του Γιαν Μοντέρο που θα μείνει εκτός για έξι μήνες.

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Οι «ερυθρόλευκοι» υπέταξαν με 84-78 την Αρμάνι στη Sunel Arena και έφτασαν στο 7-2, πιάνοντας ξανά κορυφή στην κατάταξη της EuroLeague.

Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ σκόραρε 24, με 4/9 τρίποντα, μαζί με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος, έχοντας συμπαραστάτες τους Σάσα Βεζένκοφ (23π., 4ρ.) και Τάισον Γουόρντ (14π., 3ρ., 3ασ.).

Σε ένα ματς που είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος επέτρεψε ως πρωταθλητής Ευρώπης και καταχειροκροτήθηκε από τους φίλους της πρώην ομάδας του.

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Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ έδωσε το σύνθημα στον Ολυμπιακό από το πρώτο λεπτό

Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε συγκεντρωμένος στην άμυνα, με τον Ράιτ να σκοράρει στο ματσάρισμα απέναντι στον Χολ και τον Κόουλ να βρίσκει δύο μακρινά σουτ. Ωστόσο στην άλλη πλευρά του παρκέ, ο Μίλερ ΜακΙντάιρ το πήρε πάνω του με δύο τρίποντα, κρατώντας τους Πειραιώτες κοντά (12-14, 6').

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού έφτασε τους 10 και η επίθεση της ομάδας του Μπαρτζώκα πήρε μπρος με επιμέρους 13-3, για να φτάσει μέχρι και το +8 (25-17, 10'). Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν για δύο λεπτά και ένα σχήμα… ανάγκης λόγω απουσιών, με τον Γουόρντ στο «2», τους Βεζένκοφ, Εντζάι και Τζόους, μέχρι να πατήσει παρκέ ο Πλώτας ως δεύτερος γκαρντ.

Η… κουτσουρεμένη λόγω τραυματισμών 2nd unit του Ολυμπιακού, πάλεψε για να διατηρήσει το προβάδισμα, αλλά η Αρμάνι επέστρεψε γρήγορα και πέρασε μπροστά με 31-32 (14'). Ο Μίλερ ΜακΙντάιρ επέστρεψε αναγκαστικά και συνέχισε να σκοράρει ακατάπαυστα, με τον Πλώτα να βοηθάει ξανά πολύ στην άμυνα.

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Ωστόσο, το σφιχταγκάλιασμα των δύο ομάδων δε σταμάτησε, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 44-44 (20'). Με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να προσπαθούν να αυξήσουν την έντασή τους στην άμυνα και τον Χολ να τελειώνει εντυπωσιακά τις κατοχές στην επίθεση (53-48, 26') στο πρώτο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου.

Μπήκε στο σκοράρισμα ο Βεζένκοφ και ο... ψυχωμένος Ολυμπιακός πανηγύρισε τη νίκη

Με… νύχια και με δόντια ο Ολυμπιακός διατηρούσε αυτά τα μικρά του προβαδίσματα, με τον Βεζένκοφ να αναλαμβάνει το σκοράρισμα (66-60, 29'). Δύο μακρινά σουτ από τους Μίλερ ΜακΙντάιρ και Γουόρντ εκτόξευσαν τη διαφορά (74-63, 32') και έβαλαν στο παιχνίδι τον κόσμο των «ερυθρολεύκων».

Το παιχνίδι είχε αρκετά λάθη από εκείνο το σημείο και έπειτα, με τον Ολυμπιακό να παλεύει, έχοντας πολύ σφιχτό rotation. Οι Ιταλοί πλησίασαν στο 74-70 (36') και το ματς έγινε ξανά… θρίλερ.

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Ένα σόλο του Τζόσεφ και ένα επιθετικό ριμπάουντ του Εντζάι έδωσαν τις λύσεις. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 79-73 (39') και είχε παράσταση νίκης στη Sunel Arena. Με τους Πειραιώτες να φτάνουν στη νίκη και να πατούν ξανά κορυφή.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 44-44, 69-61, 84-78