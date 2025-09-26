Ολυμπιακός: Απόκτησε τον Γάλλο γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Παρτιζάν και ολοκλήρωσε την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, Φρανκ Ντιλικινά.
Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά αναφέρεται:
«H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.
Το who is whο
Όνομα: Frank Ntilikina
Γεννήθηκε: 28/07/1998
Υπηκοότητα: Γαλλία
Ύψος: 1.94μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες Ομάδες
- 2015-2017 SIG Strasbourg
- 2017-2021 New York Knicks
- 2021-2023 Dallas Mavericks
- 2023-2024 Charlotte Hornets
- 2024-2025 Partizan
Οι περσινοί αριθμοί του…
Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συλλογικό επίπεδο
- Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
- Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)
Σε Εθνικό επίπεδο
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
- Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
- Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
- Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)
Σε ατομικό επίπεδο
- Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
- MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)»
