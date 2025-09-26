 Ολυμπιακός: Απόκτησε τον Γάλλο γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά - iefimerida.gr
Ολυμπιακός: Απόκτησε τον Γάλλο γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά

Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ
Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Παρτιζάν και ολοκλήρωσε την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, Φρανκ Ντιλικινά.

Στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας του Πειραιά αναφέρεται:

«H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

  • 2015-2017 SIG Strasbourg
  • 2017-2021 New York Knicks
  • 2021-2023 Dallas Mavericks
  • 2023-2024 Charlotte Hornets
  • 2024-2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

  • Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)
  • Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

  • Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)
  • Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)
  • Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)
  • Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

  • Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)
  • MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)»
