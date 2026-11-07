Ολυμπιακός: Αναζητούνται νέοι γκαρντ και... Μιλουτίνοφ - iefimerida.gr

Την ώρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού περιμένουν να μάθουν με αγωνία τις εξελίξεις με τον αντί-Μοντέρο και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, η... εξαφάνιση του Νίκολα Μιλουτίνοφ από τον ρόλο του πρωταγωνιστή αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σας σόκαρε η ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα για τη 10η αγωνιστική της Euroleague; Για ποιο λόγο; Ετήσιος θεσμός έχει καταντήσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους» του Πειραιά απέναντι στα αδέλφια του Βελιγραδίου. Ούτε για... γούρι να το έκαναν οι πρωταθλητές Ευρώπης.

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Για πολλοστή φορά αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια ότι ο Ολυμπιακός αδυνατεί ως οργανισμός να διαχειριστεί τις ιδιαιτερότητες των αναμετρήσεων με τον συγκεκριμένο αντίπαλο. Οι παίκτες μπαίνουν στο παρκέ με νοοτροπία... παιδικής χαράς, η εξέδρα θεωρεί ότι αν αποδοκιμάσει έναν αθλητή της σερβικής ομάδας (στο θεμιτό πλαίσιο της άσκησης πίεσης για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη δική του) θα διαταραχθεί η απίθανη σχέση που έχουν χτίσει εδώ και 40 χρόνια οι οπαδοί των δύο συλλόγων, και κάπως έτσι κάθε χρόνο οι επισκέψεις του Αστέρα στην Αθήνα θυμίζουν... χαρωπή πενταήμερη εκδρομή!

Καμιά άλλη ομάδα, στα χρόνια του Γιώργου Μπαρτζώκα, δεν έχει στο Ειρήνης και Φιλίας (και φέτος στη Sunel Arena) τα ποσοστά επιτυχίας των «ορθόδοξων αδελφών». Αν προσθέσουμε και τον θρίαμβο της Παρασκευής στα αποτελέσματα των προηγούμενων πρόσφατων σεζόν, οι Σέρβοι μετρούν στις έξι τελευταίες επισκέψεις τους στην έδρα του Ολυμπιακού... τέσσερις (!) νίκες. Συνολικά, δε, εντός και εκτός έδρας το ρεκόρ των Πειραιωτών απέναντι στα αδέλφια τους για τη regular season της Euroleague έχει φτάσει από τη σεζόν 2021-22 στο αδιανόητο 3-9! Και αναφερόμαστε από τη μια πλευρά σε μια ομάδα που κάθε χρόνο φτάνει στο Final Four και μια άλλη που... χαροπαλεύει να μπει στα playoffs και συνήθως δεν τα καταφέρνει!

Υποχρεωτικό να μπει στην εξίσωση του Ολυμπιακού ο Μιλουτίνοφ

Επειδή, λοιπόν, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση (που λέει σοφά και ο λαός), καλό θα είναι ο Γιώργος Μπαρτζώκας να βρει αντίδοτο στο συγκεκριμένο φαινόμενο, γιατί ο φετινός Ερυθρός Αστέρας προβάλλει ως ένας από τους πιθανούς υποψήφιους αντιπάλους του Ολυμπιακού στα playoffs της άνοιξης. Και μ' αυτή τη νοοτροπία φιλικών αγώνων που διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα παιχνίδια δεν θα έχει... ευχάριστα αδελφικά ξεμπερδέματα.

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Πάει, όμως! Το παιχνίδι με τους Σέρβους ανήκει στο παρελθόν και απλά η ήττα και η αποκαρδιωτική εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου μεγιστοποιεί τα «πρέπει» που καλείται να διαχειριστεί ο «κόουτς B».

Προφανώς η σκέψη της πλειονότητας της κοινής γνώμης είναι στραμμένη περισσότερο στην ενίσχυση της περιφερειακής γραμμής (με την απόκτηση ενός ή δύο γκαρντ, ανάλογα με τις εξελίξεις της υπόθεσης Ντόρσεϊ), ωστόσο, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε ο Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ήττα από τον Αστέρα... «μήπως να δούμε πρώτα τους παρόντες και πώς θα βελτιώσουμε τη δική τους απόδοση και μετά να προσπαθήσουμε να εντάξουμε στο σύνολο τους νεοφερμένους»;

Δεν ξέρω αν ο Έλληνας τεχνικός είχε στο μυαλό του την εικόνα που εμφανίζει από το ξεκίνημα της χρονιάς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός πορεύεται από το πρώτο τζάμπολ της σεζόν (ακόμη και στις βραδιές που πετύχαινε για πλάκα 100 πόντους) με απενεργοποιημένο το «πυρηνικό όπλο» που διαθέτει στη ρακέτα του.

Δεν αναφερόμαστε σε έναν απλά καλό ψηλό, αλλά στον πιο κυριαρχικό σέντερ της περσινής Euroleague και ακρογωνιαίο λίθο της κατάκτησης του τροπαίου από τους Πειραιώτες. Και τον βλέπεις φέτος να ψάχνει ρόλο στο παρκέ, να μην έχει την παραμικρή επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας του και να αγγίζει ακόμη και το απόλυτο... μηδέν σε απόδοση, όπως συνέβη το βράδυ της Παρασκευής.

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Χωρίς ίχνος υπερβολής ο φετινός Ντόντα Χολ μπροστά στον φετινό Νίκολα Μιλουτίνοφ θυμίζει... κράμα Σακίλ Ο' Νιλ - Χακίμ Ολάζουον! Ευθύνεται και ο ίδιος; Φταίει η δυσκολία προσαρμογής σε ένα μοντέλο παιχνιδιού που -λόγω και της παρουσίας του Μοντέρο- μετέφερε το κέντρο βάρος του σχεδόν αποκλειστικά εκτός ρακέτας;

Ό,τι κι αν συμβαίνει είναι σχεδόν υποχρεωτικό να ενταχθεί πιο ενεργά ο σπουδαίος Σέρβος στα συστήματα που σχεδιάζει στο πινακάκι του ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Να αξιοποιηθεί περισσότερο, να δει την μπάλα να περνάει από τα χέρια του περισσότερο. Για τον Μιλουτίνοφ μιλάμε! Αν μελετήσει κανείς τα φετινά του στατιστικά στην Euroleague θα διαπιστώσει ότι ο μέσος όρος δίποντων που επιχειρεί (σ.σ.: προσέξτε πού επιχειρεί, όχι ευστοχεί) ανά αγώνα, είναι μόλις και μετά βίας... 2,33!

Ο Κόντσαρ δεν είναι ούτε αντί-Ντόρσεϊ ούτε αντί-Μοντέρο

Πάμε και στη δύσκολη εξίσωση των γκαρντ, ξεκινώντας από το προφανές: Ο Τζον Κόντσαρ δεν αποκτήθηκε ούτε ως αντί-Μοντέρο, ούτε ως αντί-Ντόρσεϊ! Από την πρώτη του εμφάνιση στο παρκέ της Sunel Arena άπαντες αντιλήφθηκαν ότι βασικός του ρόλος στις ομάδες που αγωνίζεται είναι να φέρνει ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση. Μην σας ξεγελάει η αστοχία του απέναντι στον Αστέρα. Είναι αρκετά καλύτερος σουτέρ κι όταν... ξεσκουριάσει θα βοηθάει περισσότερο και επιθετικά. Αμυντικά... έβγαλε τις τανάλιες του από τα πρώτα λεπτά της «ερυθρόλευκης» καριέρας του.

Ο Αμερικανός, λοιπόν, μοιάζει με την απαραίτητη προσθήκη που θα πραγματοποιούσε ο Ολυμπιακός αν ο Μπαρτζώκας είχε στη διάθεσή του κανονικά και τους τέσσερις «σεσημασμένους» σκόρερ του ρόστερ του (Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ). Έχοντας χάσει, για διαφορετικούς λόγους, το 50% της επιθετικής του ισχύος είναι προφανές ότι σε περίπτωση μη επιστροφής του ομογενούς γκαρντ στην αγωνιστική δράση, οι «ερυθρόλευκοι» επιβάλλεται να κινηθούν όχι για έναν, αλλά για δύο περιφερειακούς με ευχέρεια στο σκοράρισμα.

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Μεσοβδόμαδα ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε όσα γράφαμε πριν από μια εβδομάδα απ' αυτήν εδώ τη στήλη: «Θα ήταν αφελές να ψάξει ο Ολυμπιακός Μοντέρο στην αγορά, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει». Ο χρόνος, όμως, έχει αρχίσει να πιέζει, αν και οι πληροφορίες στους διαδρόμους της Sunel Arena το βράδυ της Παρασκευής ανέφεραν ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν στα σκαριά την πρώτη τους ανακοίνωση!

Μην έχετε αμφιβολία ότι θα έρθουν κι άλλες δύσκολες βραδιές τις επόμενες εβδομάδες (μπορεί και μήνες) μέχρι ο Μπαρτζώκας να... ανακατανείμει την τράπουλα και να βρει νέους ρόλους σε μια ομάδα που - καλώς ή κακώς - πρέπει να ανασχεδιαστεί με καινούργια υλικά μεσούσης της σεζόν. Γι' αυτό το λόγο είναι ακόμη πιο επιβεβλημένη η ενεργοποίηση των σταθερών που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο «ερυθρόλευκο» οπλοστάσιο. Αρχής γενομένης από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ!