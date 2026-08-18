Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα και επίσημα ο Αρμένιος αριστερός μπακ, Ναΐρ Τικνιζιάν -Η ανακοίνωση της ΠΑΕ - iefimerida.gr

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ναΐρ Τικνιζιάν, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν δικό τους τον 27χρονο Αρμένιο διεθνή αριστερό μπακ από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε στο αριστερό άκρο της άμυνάς του με τον Ναΐρ Τικνιζιάν, ο οποίος αποτελούσε τον διακαή πόθο των ανθρώπων της ομάδας και ο παίκτης που είχε όλα τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για ιδανικό αντικαταστάτη του Ορτέγκα, ο οποίος αποχώρησε από το λιμάνι για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίβερ Πλέιτ.

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Στον Ολυμπιακό επίσημα ο Ναΐρ Τικνιζιάν

Ο Τικνιζιάν βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες (17/8) κι αφού πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στις επίσημες ανακοινώσεις το πρωί της Τρίτης (18/8), με τον 27χρονο Αρμένιο να προορίζεται βασικός για το αριστερό άκρο της άμυνας, θέση στην οποία υπάρχει ήδη στο ρόστερ ο Μπρούνο.

Διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το ρωσικό και το σερβικό πρωτάθλημα, έχοντας αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Λοκομοτίβ Μόσχας. Την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, πραγματοποιώντας μια γεμάτη χρονιά, με 47 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ.

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Ο Τικνιζιάν εκπροσωπεί το εθνόσημο της Εθνικής Αρμενίας από το 2023, έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα 31 συμμετοχές και ένα γκολ. Η απόκτησή του αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφική κίνηση του Ολυμπιακού, μετά τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με την κάλυψη δύο βασικών αναγκών της ομάδας, στη μεσαία γραμμή με τον Φρόιλερ και στο αριστερό άκρο της άμυνας, οι Πειραιώτες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην κορυφή της επίθεσης. Ο Αρμάντο Γκονσάλες βρίσκεται προ των πυλών, ενώ παράλληλα πλησιάζει στον Πειραιά και ο Κρίστιαν Κάσερες.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Τικνιζιάν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζιάν (Nair Tiknizyan). Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 67 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk. Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της Εθνικής Ρωσίας.