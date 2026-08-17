Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ - iefimerida.gr

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του πολύπειρου Ελβετού μέσου.

Την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του.

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Ο 34χρονος Ελβετός μέσος είχε φτάσει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μεταγραφής του, πέρασε με επιτυχία από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά τα λόγια του Φρόιλερ:

«Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι. Έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Θα σας δω όλους σύντομα. Πάμε Ολυμπιακέ».

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Μία ένεση εμπειρίας στη μεσαία γραμμή

Ο Φρόιλερ έρχεται στον Πειραιά έχοντας πίσω του μία σπουδαία διαδρομή στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Για περισσότερα από έξι χρόνια αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Αταλάντα, με την οποία πραγματοποίησε 260 συμμετοχές, σημειώνοντας 21 γκολ και μοιράζοντας 23 ασίστ.

Στη συνέχεια πέρασε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, πριν επιστρέψει στην Ιταλία για λογαριασμό της Μπολόνια. Με την τελευταία κατέγραψε συνολικά 123 εμφανίσεις, με τρία γκολ και πέντε ασίστ, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 40 συμμετοχές και ένα γκολ.

Άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστια εμπειρία και από το διεθνές επίπεδο, έχοντας αποτελέσει επί σειρά ετών βασικό στέλεχος της εθνικής Ελβετίας.

Ο Φρόιλερ αναμένεται πλέον να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προσθέτοντας εμπειρία, ποιότητα και επιπλέον λύσεις στον άξονα των «ερυθρόλευκων».