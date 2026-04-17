O Ολυμπιακός άφησε πίσω του Άρσεναλ και Ίντερ -Η ιδιαίτερη λίστα - iefimerida.gr

Σε ένα εντυπωσιακό στατιστικό που επιβεβαιώνει την αγωνιστική του εικόνα, ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην κορυφή ευρωπαϊκής λίστας του CIES Football Observatory για την αμυντική του αποτελεσματικότητα.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες καταγράφουν το χαμηλότερο ποσοστό expected goals against (xG conceded) ανά 90 λεπτά, με μόλις 0,54, αφήνοντας πίσω τους μεγάλες ομάδες από 15 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

