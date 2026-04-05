Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1: Προβάδισμα τίτλου με σπουδαίο «διπλό» στο Καραϊσκάκη και φινάλε-θρίλερ με ακυρωμένο γκολ στο 98' - iefimerida.gr

Προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου πήρε η ΑΕΚ μετά τη νίκη της με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η Ένωση, στην πρεμιέρα των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League, νίκησε τους Πειραιώτες και ξέφυγε με πέντε βαθμούς από τους «ερυθρόλευκους» αλλά και τον ΠΑΟΚ που έμεινε νωρίτερα στη «λευκή» ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.



Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά μόλις στο 5’ ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες, σε ένα ματς που θα το θυμούνται άπαντες για το γκολ του Μαυριτανού, αλλά και τη φάση στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι σκόραρε, αλλά ο εκτεθειμένος Λορέντσο Πιρόλα «στέρησε» από την ομάδα του την ισοφάριση.



Ιδανικότερη εκκίνηση δεν θα μπορούσαν να φανταστούν οι «κιτρινόμαυροι». Ο Ρομπέρτο Περέιρα πήρε στη μεσαία γραμμή την κόντρα από τον Παναγιώτη Ρέτσο, διέσχισε το μισό γήπεδο, έκανε το γύρισμα με τον Ντάνι Γκαρθία να κόβει, αλλά την μπάλα να στρώνεται στον Κοϊτά που με δεξί σουτ «έγραψε» το 0-1, μόλις στο 5ο λεπτό. Οι «ερυθρόλευκοι» άργησαν πολύ να μπουν στο παιχνίδι.



Η πρώτη καλή στιγμή τους ήρθε στο 21’, με τον Μεχντί Ταρέμι να βρίσκει με το κεφάλι τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, αλλά το πλασέ του Μαροκινού από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Θωμά Στρακόσια. Μια ωραία ενέργεια - ως αριστερός εξτρέμ - του Λορέντσο Πιρόλα που κατέληξε σε άστοχη προβολή του Ζέλσον Μαρτίνς (44’), ήταν ό,τι πιο αξιόλογο ως το τέλος του πρώτου μέρους που ολοκληρώθηκε με αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού.



Βλέποντας πως κυλάει ο χρόνος και δεν αλλάζει κάτι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άλλαξε πρόσωπα και σχήματα λίγο πριν τη συμπλήρωση 60 λεπτών. Ακολούθησαν αυτές του Μάρκο Νίκολιτς με τον ρυθμό του αγώνα να πηγαίνει κατά πώς ήθελε η Ένωση. Η οποία αρκέστηκε στο να αμύνεται στο δικό της τρίτο, κλείνοντας τους διαδρόμους προς την εστία του Στρακόσια. Πιο αξιόλογη φάση, μάλιστα, ήταν αυτή στο 85’, για την ΑΕΚ, με τον Ρέτσο να διώχνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κωνσταντή Τζολάκη μετά το ωραίο γύρισμα του Ζίνι.



Για να φτάσουμε στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από γέμισμα του Μπρούνο Ονιεμαέτσι, η μπάλα έφτασε στον Γιαζίτζι με τον Τούρκο να στοπάρει και με δυνατό σουτ να σκοράρει. Από το VAR (Πάτρικ Φραντς Χάνσμπλαουερ, Φλόριαν Μπάντστουμπνερ) ενημέρωσαν τον Γενς Τόμπαις Στίλερ πως ο Πιρόλα ήταν εκτεθειμένος και μπροστά στον Στρακόσια, με τον Γερμανό διαιτητή να ακυρώνει το γκολ και το παιχνίδι να λήγει 0-1.



Η Ένωση, έστω και με θρίλερ στο φινάλε, κατάφερε να κερδίσει - για το πρωτάθλημα - μετά από δύο χρόνια τον Ολυμπιακό και να αποκτά σημαντικό προβάδισμα τίτλου έναντι των «ερυθρολεύκων» (58) και του ΠΑΟΚ (58) . Στους 63 βαθμούς η Ένωση που τη 2η αγωνιστική υποδέχεται τους «ασπρόμαυρους» στη Νέα Φιλαδέλφεια (Κυριακή 19/4, 18:00) ενώ ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Λεωφόρο για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (50) (19/4, 21:00)



Διαιτητής: Γενς Τομπάιας Στίλερ (Γερμανίας)

Κίτρινες: Γκαρθία - Περέιρα, Πενράις.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ονιεμαέτσι, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία (58’ Μουζακίτης), Έσε (83’ Ντιόγκο), Μαρτίνς (71’ Γιαζίτζι), Ποντένσε (58’ Τσικίνιο), Ταρέμι (71’ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα (64’ Μάνταλος), Γιόβιτς (64’ Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (81’ Ζοάο Μάριο), Βάργκα (81’ Ζίνι).

*Κίτρινη κάρτα αντίκρισε ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς, Ράντογιε Σμίλιανιτς, για έντονες διαμαρτυρίες, στο 63ο λεπτό.



Η βαθμολογία:

ΑΕΚ 63 Ολυμπιακός 58 ΠΑΟΚ 58 Παναθηναϊκός 50

Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή 19/4 με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.