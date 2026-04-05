Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Live το μεγάλο ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής των play offs - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στην μάχη του τίτλου στην Super League, καθώς απέχουν μόλις δύο βαθμούς.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την ΑΕΚ και θέλει νίκη για να βρεθεί στην πρώτη θέση 5 αγωνιστικές πριν το τέλος.
Από την άλλη, η Ένωση θέλει να διατηρήσει ή να επεκτείνει το προβάδισμα και να γίνει το φαβορί για τον τίτλο.
Live ο αγώνας Ολυμπιακός - ΑΕΚ:
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο