Όλοι τον είδαν, κανείς δεν τον αναγνώρισε: Ο σπουδαίος γκολτζής που τώρα μοιάζει με καλόγερο - iefimerida.gr

Δεν έχουν περάσει δα και… αιώνες από τότε που ήταν στα φώτα της δημοσιότητας. Έπαιζε ποδόσφαιρο στο υψηλό επίπεδο μέχρι το 2010. Ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2012, ήταν διεθνής και επιθετικός που κόστιζε πολλά εκατομμύρια.

Ο Ματέγια Κέζμαν αγωνίστηκε στην Τσέλσι μία χρονιά. Κατέκτησε την Premier League και ένα League Cup του 2005. Φόρεσε τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης και έκανε σπουδαίες σεζόν στην Τουρκία με τη Φενέρμπαχτσε από το 2006 έως το 2009.

