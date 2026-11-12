Ολλανδία - Ελλάδα: Ο συμπαίκτης του Κωστούλα, η «μάχη» για το Nations League και το βλέμμα της Λίβερπουλ

O Ολλανδός κίπερ της Μπράιτον, Μπαρτ Φερμπρούγκεν, κοντράρεται με τον Μπάμπη Κωστούλα, απασχολεί τη Λίβερπουλ και ετοιμάζεται για μάχη με την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 2002 στο Ζβόλε της Ολλανδίας, ο Μπαρτ Φερμπρούγκεν μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

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Έζηγσε στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέντα και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν σε ηλικία μόλις έξι ετών στις ακαδημίες της τοπικής WDS '19, την Willibrordus Demos Sportvereniging 19. Πρόκειται για την παλαιότερη ερασιτεχνική ποδοσφαιρική ομάδα στην Μπρέντα, η οποία ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1919.

Οι γονείς του και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον στάθηκαν αρωγοί στα πρώτα του βήματα. Το ταλέντο του κάτω από τα δοκάρια δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα των σκάουτερς, με αποτέλεσμα το 2014 να ενταχθεί στα τμήματα υποδομής της NAC Μπρέντα όπου και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά έως το 2019.

Το βήμα στην Άντερλεχτ και το άλμα στην Premier League

Το καλοκαίρι του 2020, σε ηλικία 18 ετών, τον απέκτησε η βελγική Άντερλεχτ. Αρχικά εντάχθηκε τη δεύτερη ομάδα, όμως η εργατικότητα και η υπομονή του τον έφεραν γρήγορα στην πρώτη ομάδα. Τη σεζόν 2022-23 άρχισαν να μιλά γι’ αυτόν η ποδοσφαιρική Ολλανδία και το Βέλγιο.

Αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (Player of the Season) της Άντερλεχτ, πραγματοποιώντας μάλιστα μια αξιομνημόνευτη εμφάνιση στο Conference League, όπου απέκρουσε τρία πέναλτι στη ψυχοφθόρα σχετική διαδικασία, στον αγώνα με αντίπαλο τη Λουντογκόρετς. Κάπως έτσι άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της Premier League.

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Τον Ιούλιο του 2023, η Μπράιτον επένδυσε στον Ολλανδία τερματοφύλακας. Εξαιρετικός με τη μπάλα στα πόδια, σπάνια αντίληψη του χώρου και σταθερότητα, ο Φερμπρούγκεν μετράει πλέον 120 εμφανίσεις με τους «Γλάρους», αποτελώντας έναν από τους πιο περιζήτητους γκολκίπερ στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ να παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Ο διάδοχος του Άλισον Μπέκερ και η αντίδραση του Φερμπρούγκεν

Καθώς οι «Reds» αναζητούν μακροπρόθεσμα τον διάδοχο του Άλισον Μπέκερ στην εστία, το όνομα του Ολλανδού γκολκίπερ έχει ανέβει ψηλά στη λίστα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ, ενδεχομένως με την προτροπή και του αρχηγού της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον οποίο συνυπάρχει στην εθνική Ολλανδίας.

Ο Φερμπρούγκεν κρατά χαμηλούς τόπους απαντώντας στα μεταγραφικά σενάρια, τονίζοντας πως είναι απόλυτα προσηλωμένος στην πορεία της Μπράιτον και στο παρόν: «Αυτή τη στιγμή τα πάμε εξαιρετικά καλά με τη Μπράιτον, οπότε θα ήταν κρίμα να το χαλάσουμε αυτό ζώντας στο μέλλον. Προσπαθώ να μένω στο παρόν και να συγκεντρώνω όλη μου την προσοχή σε όσα συμβαίνουν τώρα».

Σε εθνικό επίπεδο, ο Φερμπρούγκεν πέρασε από όλα τα κλιμάκια των "μικρών" εθνικών ομάδων της Ολλανδίας (U17, U18, U21) για να φτάσει να φορέσει το εθνόσημο στην Ανδρών. Ως βασικός τερματοφύλακας των «Οράνιε», υπερασπίστηκε την εστία της πατρίδας του στα γήπεδα του Euro 2024 φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά, αλλά και στις μεγάλες διοργανώσεις που ακολούθησαν, μετρώντας ήδη 37 συμμετοχές με το εθνικό συγκρότημα.

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Ραντεβού Κωστούλα – Φερμπρούγκεν στη Johan Cruijff Arena

Η σύγχρονη πραγματικότητα της Μράιτον δεν έχει να επιδείξει μόνο τον Ολλανδό κίπερ, αλλά και έναν Έλληνα αστέρα που εντυπωσιάζει, τον νεαρό επιθετικό Μπάμπη Κωστούλα.

Το βράδυ της Παρασκευής (13/11/2026,, 21:45), στη Johan Cruijff Arena, ο Μπαρτ Φερμπρούγκεν καλείται να υπερασπιστεί τα γκολπόστ της Εθνικής Ολλανδίας απέναντι στον Μπάμπη Κωστούλα.

Οι δυο τους μοιράζονται την ίδια καθημερινότητα στο προπονητικό κέντρο των «Γλάρων», γνωρίζοντας ο ένας τον τρόπο παιχνιδιού, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του άλλου. Πλέον θα τεθούν αντιμέτωποι στην αναμέτρηση για το Nations League κι εμείς έχουμε κάθε λόγο να ελπίζουμε ότι αυτός που θα γελάσει τελευταίος θα είναι ο δικός μας Μπάμπης Κωστούλας.