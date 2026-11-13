Ολλανδία-Ελλάδα 7-0: Ιστορικός διασυρμός με μεγάλες ευθύνες Γιοβάνοβιτς

Καταστροφική βραδιά με τραγική εμφάνιση για την Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ και βαριά ήττα (7-0) από την Ολλανδία στο Nations League.

Αποκαρδιωτική εμφάνιση που θα θέλει να διαγράψει για πάντα από τη μνήμη της πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας στην «Johan Cruyff Arena», εκεί όπου η Ολλανδία δεν έβγαλε ποτέ το πόδι από το γκάζι και υποχρέωσε τη «γαλανόλευκη» να παραδοθεί σε μια από τις πιο βαριές ήττες-πανωλεθρία της ιστορίας της διαχρονικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ράιντερς σεληνιάστηκε και... μπήκε με ευκολία στα γαλανόλευκα δίχτυα για να πετύχει χατ τρικ στο αδιανόητο ναυάγιο με 7-0 της Ελλάδας. Ανήμπορη να αντιδράσει σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα η Εθνική, είδε την Ολλανδία να προηγείται με 5-0 από το πρώτο μέρος. Κι όλα αυτά με μεγάλες ευθύνες Γιοβάνοβιτς στον ιστορικό αυτό διασυρμό.

Μόνο συγκίνηση για τους περίπου 5.000 Έλληνες φίλαθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου και μέχρι και τα τελευταία λεπτά του αγώνα ήταν εκεί για να φωνάξουν και μάλιστα να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, για να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές και να τους δείξουν τι σημαίνει εθνική ψυχή, ανεξάρτητα από το πώς κύλησε το ματς.

«Δώρo» της Εθνικής με Μαυροπάνο και 1-0 η Ολλανδία

Αν και η Ελλάδα μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της από νωρίς, έδωσε... δώρο το οποίο ξετύλιξε η Ολλανδία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Κι όλα αυτά με διπλό λάθος από τον Μαυροπάνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκανε λάθος πάσα στον Χάκπο και στη συνέχεια, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα πάνω στον Σάμερβιλ, που δεν αστόχησε στο τετ α τετ για το 1-0 των «οράνιε».

Η Ολλανδία πήρε... αέρα τριών τερμάτων πριν από το 20λεπτο

Η ψυχρολουσία για την Εθνική δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έξι λεπτά αργότερα (12') η Ολλανδία διπλασίασε τα τέρματά της, όταν, μετά από εξαιρετική συνεργασία των παικτών της, ο Ντε Γιονγκ πέρασε εκπληκτική κάθετη πάσα στον Ράιντερς, ο οποίος εκτέλεσε από δύσκολη γωνία, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Το... καταστροφικό 20λεπτο ήρθε στο αποκορύφωμα όταν οι Ολλανδοί βρήκαν και τρίτο γκολ στο 19'. Μετά από σέντρα του Τίμπερ, ο Μάλεν κατέβασε υποδειγματικά με το στήθος και έκανε το γύρισμα για να μπει με... φόρα ο Ράιντερς στα δίχτυα για το 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς.

Έχασε ευκαιρίες η Ολλανδία - Ακυρώθηκε γκολ της Εθνικής με Ιωαννίδη

Η Ολλανδία, με την ψυχολογία στα ύψη, πατούσε με μεγάλη ευκολία στην περιοχή της Εθνικής και εκμεταλλευόταν τα κενά στη μεσαία και αμυντική γραμμή, συν τα λάθη των Ελλήνων διεθνών, που έδειχναν να υστερούν σε ταχύτητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 22΄, οι «οράνιε» απείλησαν εκ νέου με σουτ του Χάκπο που απέκρουσε σωτήρια ο Τζολάκης.

Στο 24', η Εθνική βρήκε δίχτυα για να μειώσει σε 3-1, ωστόσο οι πανηγυρισμοί δεν κράτησαν πολύ, καθώς το γκολ ακυρώθηκε. Ο Τζολάκης έκανε τρομερή μακρινή μπαλιά στον Ιωαννίδη και αυτός εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Φερμπρούγκεν, σκοράροντας σε κενή εστία.

Παρ΄ όλα αυτά, το γκολ δεν μέτρησε, καθώς το VAR ενημέρωσε τον διαιτητή Σάγκι πως ο Ιωαννίδης έχει κάνει χέρι στην προσπάθειά του να σκοράρει.

«Χατ τρικ» από Ράιντερς και 4-0 η Ολλανδία

Η Ελλάδα προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, είχε την πρώτη της καλή στιγμή στο 30' με κεφαλιά του Μαυροπάνου, που έφυγε άουτ μετά από κόρνερ, ενώ στο 32' ο Καρέτσας δοκίμασε τα πόδια του από δύσκολη γωνία, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Φερμπρούγκεν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ολέθρια λάθη της Εθνικής συνεχίστηκαν, και στο 33' η Ολλανδία έγραψε το 4-0 με σκόρερ ξανά τον Ράιντερς, που έκανε «χατ τρικ». Ο Φέρμαν έσκαψε την μπάλα από αριστερά στην πλάτη της ελληνικής άμυνας, ο Ντούμφρις έφυγε στην πλάτη του Τζόλη, γύρισε με το κεφάλι, ο Τζολάκης δεν πρόλαβε και ο Ολλανδός χαφ μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα.

5-0 για το καταστροφικό πρώτο μέρος της Ελλάδας

Η ψυχολογία των παικτών της Εθνικής ήταν εύθραυστη και στην πέμπτη τους τελική από τις οκτώ συνολικά στην εστία, οι Ολλανδοί έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα στο πρώτο μέρος για το 5-0, αυτή τη φορά με τον Τίμπερ, που μπήκε κι αυτός με τη σειρά του με την μπάλα στα δίχτυα, μετά από γύρισμα του Μάλεν που ξέφυγε από τον Ρέτσο.

Ασταμάτητη η Ολλανδία και 7-0 στο 61'

Η Ολλανδία όχι απλά δεν έβγαλε το πόδι από το γκάζι, αλλά, αντί να κατεβάσει ταχύτητα, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο δεύτερο μέρος. Στο 59' ο Τίμπερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 6-0, όταν ο Μάλεν βρήκε δεξιά τον Ντάμφρις, εκείνος γύρισε την μπάλα παράλληλα, ο Τζολάκης έπεσε, βρήκε την μπάλα αλλά δεν έδιωξε και ο αμυντικός της Άρσεναλ την έστειλε στα δίχτυα.

Ο διασυρμός δεν σταμάτησε εκεί. Στο 71' οι Ολλανδοί «τιμώρησαν» για έβδομη φορά την εστία της Ελλάδας και το σκορ πήρε ακραία κακές ιστορικά διαστάσεις. Ο Ντάμφρις -που έκανε μεγάλη «ζημιά» με τις κινήσεις του και δεν μπορούσε να τον σταματήσει κανείς, μιας και περνούσε όποιον έβρισκε μπροστά του- τροφοδότησε τον Μάλεν, ο οποίος με πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Τζολάκη για το τελικό 7-0.