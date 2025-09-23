Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ καλούν FIFA και UEFA να αποκλείσουν το Ισραήλ - iefimerida.gr

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν σήμερα (23/9) FIFA και UEFA, να αποκλείσουν το Ισραήλ από κάθε αθλητική δραστηριότητα.

«Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να αγνοούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους τρεις ειδικοί εισηγητές.

«Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να αποκλειστούν, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν» προσθέτουν.

Να σημειωθεί ωστόσο πως δεν μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών.

Οι φωνές για αποκλεισμό της χώρας από αθλητικά ιβέντς έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Στην Ισπανία έγιναν σοβαρά επεισόδια σε ποδηλατικό γύρο, με τον Πέδρο Σάντσεθ να τονίζει πως πρέπει να μείνει εκτός διοργανώσεων το Ισραήλ.

Το ίδιο υπερασπίστηκε και ο Ερίκ Καντονά, μιλώντας για «γενοκτονία στη Γάζα».

«Τέσσερις ημέρες αφότου ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, η FIFA και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία. Έχουμε περάσει 716 ημέρες από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί γενοκτονία και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπεται να συμμετέχει. Γιατί αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά;» είπε ο Καντονά.

«Η FIFA και η UEFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ. Οι σύλλογοι πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων», συνέχισε.

Να τονιστεί πως υπήρχαν πληροφορίες ότι η UEFA θα συνεδρίαζε σήμερα για να εξετάσει αν θα προχωρήσει στο βήμα αποκλεισμού του Ισραήλ (μετά από πιέσεις του Κατάρ), ωστόσο πηγές από τη Νιόν το διέψευσαν.