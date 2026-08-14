 Οι υποψήφιες ημερομηνίες για το εξ αναβολής Παναθηναϊκός-Κηφισιά - iefimerida.gr
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Οι υποψήφιες ημερομηνίες για το εξ αναβολής Παναθηναϊκός-Κηφισιά

Φάση από το Παναθηναϊκός - Κηφισιά
Φάση από το Παναθηναϊκός - Κηφισιά την περσινή σεζόν / Φωτογραφία: eurokinissi
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Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει χρήση του δικαιώματος που το δίνει ο κανονισμός του πρωταθλήματος και όπως πέρυσι με τον ΟΦΗ, έτσι και τώρα να ζητήσει την αναβολή του παιχνιδιού της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με την Κηφισιά.

Στόχος των «πράσινων» είναι οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ να πάρουν ανάσες από τα συνεχόμενα παιχνίδια των προκριματικών, να μην επιβαρυνθούν με ακόμα ένα ματς ανάμεσα από αυτά με τους Τσέχους και φυσικά να εξαλειφθεί ο κίνδυνος κάποιου τραυματισμού.

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