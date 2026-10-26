Οι πέντε άνθρωποι που ξέρουν τον νικητή της Χρυσής Μπάλας - iefimerida.gr

Μόλις πέντε άνθρωποι γνωρίζουν την ταυτότητα του νικητή της Χρυσής Μπάλας 2026, σύμφωνα με τον πρώην επικεφαλής του θεσμού, Πασκάλ Φερέ, ο οποίος έβαλε τέλος στα σενάρια περί διαρροής των αποτελεσμάτων.

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας 2026, η οποία στέφει τον καλύτερο παίκτη της σεζόν τόσο στην ανδρική όσο και στη γυναικεία κατηγορία, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. Οι 30 υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία θα παρακολουθήσουν στενά την εκδήλωση στο «London Palladium Theatre» στο Λονδίνο για να μάθουν τους νέους νικητές.

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