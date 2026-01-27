Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ακυρώνουν το ταξίδι στη Λιόν -Ανοιχτή την Τετάρτη η Θύρα 4 στη Τούμπα - iefimerida.gr

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ότι ακυρώνουν το ταξίδι τους στη Λιόν.

Μετά την τραγωδία στη Ρουμανία, οι φίλοι της ομάδας αποφάσισαν να μην πάνε για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής στο Europa League ως ένδειξη σεβασμού στους 7 αδικοχαμένους οπαδούς.

Μάλιστα, την Τετάρτη η Θύρα 4 στο γήπεδο της Τούμπας θα παραμείνει ανοιχτή για όσους θέλουν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των θυμάτων.

Η ανακοίνωση

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

