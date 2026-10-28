Συνεχίζουν τις «ζημιές» οι Μπλέιζερς στο NBA -Διέσυραν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες παρά τους 41 του Ντόντσιτς [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλο «διπλό» για τους αήττητους Μπλέιζερς που κατατρόπωσαν τους Λέικερς και τον 40οαρη Ντόντισιτς, πρώτη νίκη για Νικς στο NBA, ο Γουεμπανιάμα «κέρασε» απολαυστικό doube-double.

«Τρένο» οι Λέικερς στο φετινό NBA που πανηγυρίζουν το ένα ροζ φύλλο αγώνα μετά το άλλο, δείχνοντας αποφασισμένοι για μεγάλα πράγματα. Κάτι που απέδειξαν και με το παραπάνω μέσα στο Λος Άντζελες όπου και δεν... μάσησαν από τους 41 πόντους του Λούκα Ντόντσιτς και με τον Αντβίγια να «οργιάζει» στο παρκέ, πήραν τη νίκη με 139-129.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή ήταν και η πρώτη φετινή ήττα των Λέικερς στο NBA σε μια συγκλονιστική μπασκετική «μάχη» όπου οι Μπλέιζερς άντεξαν στην μεγάλη πίεση των γηπεδούχων και είχαν σύμμαχό τους τα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας και είχαν 50% τρίποντα και 59% δίποντα.

Θρίαμβος Μπλέιζερς στη ματσάρα με τους Λέικερς στο NBA

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση, με τον Λούκα Ντόντσιτς να αναλαμβάνει από νωρίς δράση και να οδηγεί την ομάδα του σε προβάδισμα έξι πόντων στο τέλος της πρώτης περιόδου (38-32). Ωστόσο, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αντέδρασαν, βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και επέστρεψαν δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 73-68 υπέρ των γηπεδούχων.

Η επιθετική παραγωγικότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και μετά την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να ανεβάζουν την απόδοσή τους και να μειώνουν τη διαφορά στον πόντο (103-102). Το Πόρτλαντ συνέχισε να πιέζει, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και την ευστοχία του από την περιφέρεια, φέρνοντας το παιχνίδι στα μέτρα του ενόψει της τελευταίας περιόδου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, οι Λέικερς δεν κατάφεραν να βρουν τις απαραίτητες αμυντικές λύσεις, με τους Μπλέιζερς να πραγματοποιούν επιμέρους σκορ 36-26 και να παίρνουν τον έλεγχο της αναμέτρησης. Το καθοριστικό χτύπημα ήρθε από τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο 43 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, δίνοντας στην ομάδα του ένα καλό προβάδισμα και βάζοντας τις βάσεις για να έρθει η νίκη.

Άβντιγια και Μοράντ οι κορυφαίοι των Μπλέιζερς

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντένι Άβντιγια, ο οποίος πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 23 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ, αγγίζοντας το double-double. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Τζα Μοράντ, που πρόσθεσε άλλους 23 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας με 9/13 σουτ εντός πεδιάς.

Μυθικός ο Ντόντσιτς με 41 πόντους, θετικός ο Ριβς

Από την πλευρά των Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος επιθετικά, σημειώνοντας 41 πόντους, ενώ παράλληλα μέτρησε 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο Σλοβένος σταρ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να κρατήσει την ομάδα του σε τροχιά νίκης, χωρίς ωστόσο να αποτρέψει την ανατροπή των φιλοξενούμενων. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Όστιν Ριβς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, τέσσερα εύστοχα τρίποντα και 7 ασίστ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίδειξη δύναμης από τους Σπέρς κόντρα στους Κινγκς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη με 130-103. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 τάπες, επιβεβαιώνοντας την επιδραστικότητά του στο παιχνίδι. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζούλιαν Σαμπέιν, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, έχοντας εξαιρετική παρουσία πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων με 8/13 εύστοχα σουτ.

Για τους «Βασιλιάδες», ο ΝτιΆντρε Χάντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24 πόντους, ενώ ο Ζακ ΛαΒίν πρόσθεσε 22. Ξεχώρισε, επίσης, ο Ντομάντας Σαμπόνις, ο οποίος βρέθηκε μια ανάσα από το triple-double, μετρώντας 20 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει τη βαριά ήττα της ομάδας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτη νίκη για τους πρωταθλητές Νικς -«Θύμα» οι Πίστονς

Την πρώτη τους νίκη στη σεζόν πανηγύρισαν οι Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 111-97, έχοντας σε μεγάλα κέφια τον Καρλ-Άντονι Τάουνς που «διέλυσε» τον ανταγωνιστικό και στις δυο πλευρές του παρκέ.

Ο έμπειρος ψηλός έκανε τη διαφορά κάτω από τα καλάθια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 27 πόντους και 20 ριμπάουντ, κυριαρχώντας στη «μάχη» της ρακέτας. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος πρόσθεσε 23 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της Νέας Υόρκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αντίπερα όχθη, ο Πολ Ριντ ήταν ο κορυφαίος των Πίστονς, σημειώνοντας 22 πόντους και μαζεύοντας 9 ριμπάουντ. Η ομάδα του Ντιτρόιτ, ωστόσο, δεν βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν για να ακολουθήσει τον ρυθμό των Νικς, γνωρίζοντας την ήττα με διαφορά 14 πόντων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σέλτικς - Νετς 125-124

Σπερς - Κινγκς 130-103

Νικς - Πίστονς 111-97

Λέικερς - Μπλέιζερς 129-136