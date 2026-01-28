ESPN: «Οι Μπακς ακούνε προτάσεις για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο» - iefimerida.gr

Οι Μιλγουόκι Μπακς φέρονται να έχουν αρχίσει να ακούν προτάσεις για τον δύο φορές MVP του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με το ESPN.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, πολλές ομάδες που έχουν επικοινωνήσει με τους Μπακς για πιθανή ανταλλαγή του Giannis εκτιμούν ότι το Μιλγουόκι είναι «πιο ανοιχτό από ποτέ» στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει τον 10 φορές All-Star. Παρά το έντονο ενδιαφέρον, οι Μπακς δεν βιάζονται να αποχωριστούν το πρόσωπο-σύμβολο της ομάδας, αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους σε μια τέτοια συμφωνία.

Αυτό που ζητούν τα «Ελάφια» ως αντάλλαγμα για τον 31χρονο είναι αρκετές επιλογές στο ντραφτ και/ή έναν νεαρό παίκτη υψηλής αξίας. Αν το Μιλγουόκι αποφασίσει να συνεχίσει αυτή τη «δημοπρασία» πέρα από την προθεσμία ανταλλαγών της 5ης Φεβρουαρίου, θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις διαθέσιμες επιλογές ντραφτ από πιθανούς ενδιαφερόμενους ενόψει του ντραφτ του NBA τον Ιούνιο.

Ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς τραυματίστηκε ξανά στη γάμπα την περασμένη εβδομάδα, και αναμένεται να απουσιάσει τουλάχιστον 4 έως 6 εβδομάδες.

«Το τέλος φαίνεται ξεκάθαρα»

Οι Μπακς βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18-27. Έχουν χάσει έξι από τα τελευταία επτά παιχνίδια τους και, σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, η πτώση της ομάδας έχει φτάσει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» για τον Αντετοκούνμπο, με ανθρώπους εντός του οργανισμού να σημειώνουν ότι «το τέλος φαίνεται ξεκάθαρα» και να θεωρούν δεδομένο πως κάποια στιγμή θα γίνει ανταλλαγή.

Αν τελικά πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο, δεν θα είναι επειδή το ζήτησε ο ίδιος - τουλάχιστον αυτό δήλωσε στον The Athletic τον Ιανουάριο.

«Δεν θα υπάρξει ποτέ περίπτωση και δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω ''θέλω ανταλλαγή”» είχε πει ο Αντετοκούνμπο. «Αυτό δεν είναι στη φύση μου... Εντάξει;»

Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να αποχωρήσει από το τρέχον συμβόλαιό του το 2027 και θα είναι επιλέξιμος να υπογράψει τετραετή επέκταση, ύψους 275 εκατομμυρίων δολαρίων, τον Οκτώβριο.

Ο «Greek Freak» επιλέχθηκε στο Νο15 του ντραφτ από τους Μπακς το 2013 και γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του πρωταθλήματος.

Σε 13 σεζόν στο NBA έχει μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα. Εκτός από τα δύο βραβεία MVP και τις 10 συμμετοχές σε All-Star Game, είναι επτά φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας του NBA, αναδείχθηκε Αμυντικός της Χρονιάς το 2020 και οδήγησε το Μιλγουόκι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, κερδίζοντας και τον τίτλο του MVP των Τελικών.