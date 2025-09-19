 Οι «θαυματουργές» κάψουλες ελαιόλαδου που χρησιμοποιούνται μέχρι και στην Premier League - iefimerida.gr
Οι «θαυματουργές» κάψουλες ελαιόλαδου που χρησιμοποιούνται μέχρι και στην Premier League

Κάψουλες ελαιόλαδου
Κάψουλες ελαιόλαδου
Ένας διαπιστευμένος από την UEFA ατζέντης ποδοσφαιριστών και ένας εδαφολόγος, φτιάχνουν στην Κύπρο ένα… θαυματουργό ελαιόλαδο.

Βάσει των μελετών τους η ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση του βοηθά στο να θεραπευτούν γρηγορότερα οι αθλητές. Μάλιστα, ήδη προμηθεύουν αρκετούς αστέρας της βρετανικής Premier League, αλλά και ποδηλάτες που συμμετέχουν στον Γύρο της Γαλλίας.

