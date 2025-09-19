Οι «θαυματουργές» κάψουλες ελαιόλαδου που χρησιμοποιούνται μέχρι και στην Premier League - iefimerida.gr

Ένας διαπιστευμένος από την UEFA ατζέντης ποδοσφαιριστών και ένας εδαφολόγος, φτιάχνουν στην Κύπρο ένα… θαυματουργό ελαιόλαδο.

Βάσει των μελετών τους η ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση του βοηθά στο να θεραπευτούν γρηγορότερα οι αθλητές. Μάλιστα, ήδη προμηθεύουν αρκετούς αστέρας της βρετανικής Premier League, αλλά και ποδηλάτες που συμμετέχουν στον Γύρο της Γαλλίας.

