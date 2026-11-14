Οι ΗΠΑ βρήκαν τον... Λεμπρόν του ποδοσφαίρου -Ποιος είναι ο Κέιβαν Σάλιβαν

Ο Κάβαν Σάλιβαν έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του την ποδοσφαιρική Ευρώπη και μη, με τους συμπατριώτες του να τον αποκαλούν... Λεμπρόν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποδόσφαιρο αρχίζει να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα. Ή, για την ακρίβεια, το… soccer, όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί, σε μια χώρα που έχει αναπτύξει τον αθλητισμό μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο, βασισμένο στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και τις μεγάλες διοργανώσεις.

Σε ένα περιβάλλον όπου η μπάλα συνδέεται με εντελώς διαφορετικά αθλήματα και το θέαμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο 17χρονος Κέιβαν Σάλιβαν έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα, κερδίζοντας το ενδιαφέρον μιας χώρας που παρακολουθεί με ενθουσιασμό κάθε νέο ταλέντο που εμφανίζεται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿