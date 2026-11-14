 Οι ΗΠΑ βρήκαν τον... Λεμπρόν του ποδοσφαίρου -Ποιος είναι ο Κέιβαν Σάλιβαν
ΣΠΟΡ

Οι ΗΠΑ βρήκαν τον... Λεμπρόν του ποδοσφαίρου -Ποιος είναι ο Κέιβαν Σάλιβαν

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο μεσοεπιθετικός των ΗΠΑ, Κάβαν Σάλιβαν πανηγυρίζει σε αγώνα στο MLS
Ο μεσοεπιθετικός των ΗΠΑ, Κάβαν Σάλιβαν πανηγυρίζει σε αγώνα στο MLS/Φωτογραφία:AP

Ο Κάβαν Σάλιβαν έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του την ποδοσφαιρική Ευρώπη και μη, με τους συμπατριώτες του να τον αποκαλούν... Λεμπρόν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποδόσφαιρο αρχίζει να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα. Ή, για την ακρίβεια, το… soccer, όπως το αποκαλούν οι Αμερικανοί, σε μια χώρα που έχει αναπτύξει τον αθλητισμό μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο, βασισμένο στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και τις μεγάλες διοργανώσεις.

Σε ένα περιβάλλον όπου η μπάλα συνδέεται με εντελώς διαφορετικά αθλήματα και το θέαμα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο 17χρονος Κέιβαν Σάλιβαν έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα, κερδίζοντας το ενδιαφέρον μιας χώρας που παρακολουθεί με ενθουσιασμό κάθε νέο ταλέντο που εμφανίζεται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΗΠΑ Λεμπρόν Τζέιμς Ποδόσφαιρο ποδοσφαιριστής

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα