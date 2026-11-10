Ποδοσφαιριστές με δύο πατρίδες: Οι 16χρονοι της U-17 της Αλβανίας που παίζουν στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ο Σταύρος Πήλιος διάλεξε ποδοσφαιρική πατρίδα αγωνιζόμενος στην εθνική Αλβανίας και παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα κλήθηκαν στην U-17 της γειτονικής χώρας.

Το ποδόσφαιρο, πέρα από τις γραμμές του γηπέδου, είναι συχνά μια ιστορία ανθρώπινων διαδρομών, ταυτοτήτων και γεφυρών. Στις φλέβες ποδοσφαιριστών συναντιούνται συχνά δύο πατρίδες.

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Αυτό συμβαίνει όταν μιλάμε για παράδειγμα γι’ αυτούς που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έκαναν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά όνειρα στην Ελλάδα, αλλά επέλεξαν να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Αλβανίας.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία παικτών που ακροβατούν ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, κουβαλώντας μια μοναδική ποδοσφαιρική μοίρα, όπου η μπάλα κυλάει πέρα από σύνορα και στερεότυπα.

Η διαδρομή του Σταύρου Πήλιου και αυτοί που ετοιμάζονται να την ακολουθήσουν

Ο Σταύρος Πήλιος είναι το τελευταίο σχετικό παράδειγμα και είναι βέβαιο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ετοιμάζονται να κάνουν την ίδια διαδρομή με τον αμυντικό της ΑΕΚ. Προφανώς και υπάρχουν παιδιά που επιλέγουν τον άλλο δρόμο, αυτά που ανάμεσα στις δύο πατρίδες θα διαλέξουν την Ελλάδα.

Ρίχνοντας μια ματιά στις τελευταίες κλήσεις της U-17 της εθνικής Αλβανίας, βρίσκουμε τρία παιδιά που συνεχίζουν να αγωνίζονται στα μέρη μας με τον έναν εξ αυτών να έχει κληθεί στην U-15 της εθνικής Ελλάδας.

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Οι τρεις παίκτες, περί ων ο λόγος είναι ο Αγγελος Κόμο, ο Κλέο Λαπούσι και ο Μίτο Φιλάι. Οι δύο πρώτοι αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό, ο τρίτος στον ΟΦΗ και είναι αυτός που έχει πέντε συμμετοχές με την εθνική U-15 της Ελλάδας.

Δυο από τον Παναθηναϊκό, ένας από τον ΟΦΗ και τη δική μας U-15

Ο Άγγελος Κόμο γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 2010 στην Αθήνα και αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό εδώ και καιρό στον Παναθηναϊκό ως μέσος. Ήταν παίκτης και της U-15 του «τριφυλλιού»

Ο Κλέο Λαπούσι εντάχθηκε στο δυναμικό του Παναθηναϊκού τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αγωνιζόταν μέχρι τότε στην ΑΕ Ερμιονίδας και είναι γεννημένος στις 15 Μαϊου 2010.

Ο δε Μίτο Φιλάι, αγωνίζεται ως αριστερός μπακ, έχει γεννηθείς τις 22 Σεπτεμβρίου 2010 και παίζει στον ΟΦΗ, ενώ προηγουμένως αγωνιζόταν στην συνεργαζόμενη με την ομάδας του Ηρακλείου, ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου.

H U-17 της Αλβανίας θα παίξει τρεις προκριματικούς αγώνες για το Euro 2027. Στις 11 Νοεμβρίου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σουηδία, τρεις ημέρες αργότερα και πάλι εκτός έδρας την Σκωτία και στις 17 Νοεμβρίου υποδέχεται τη Φινλανδία.

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Οι επτά που από την Ελλάδα βρέθηκαν στην εθνική ομάδα της Αλβανίας

Συνολικά 7 ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν στην Ελλάδα έχουν φορέσει τη φανέλα της εθνικής ανδρών της Αλβανίας. Ο πρώτος ήταν ο Τζιάκομο Ποσέλι, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον πρώτο γεννημένο εκτός Αλβανίας παίκτη της εθνικής της γειτονικής χώρας. Θεσσαλονικιός από ιταλική οικογένεια, μετακόμισε στην Αλβανία το 1932 με τους γονείς του.

Ο πατέρας του ήταν εργολάβος οικοδομών και εξασφάλισε σημαντικές κατασκευαστικές συμφωνίες στο Αργυρόκαστρο και τον Αυλώνα. Ο Τζιάκομο συνέχισε να παίζει για τη Φλαμουρτάρι Αυλώνας πριν γίνει Αλβανός πολίτης για να αγωνιστεί στο Βαλκανικό Κύπελλο του 1946, το οποίο κέρδισε η Αλβανία. Συνολικά, έχει κάνει 8 εμφανίσεις για την Αλβανία, αλλά μόνο 7 θεωρούνται επίσημοι αγώνες.

Περισσότερο γνωστή είναι φυσικά η περίπτωση του 31χροου Θωμά Στρακόσια. Γεννημένος στην Αθήνα, γιος του παλαίμαχου Φώτη Στρακόσια, νυν τερματοφύλακας της ΑΕΚ με μακρά πορεία σε Λάτσιο, Μπρέντφορντ, είναι παίκτης της εθνικής Αλβανίας.

Ο αμυντικός της Ελευθερούπολης και ο μεγαλωμένος σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη

Επίσης, ο 23χρονος Μάριο Μιτάι, αμυντικός γεννημένος και αυτός στην Αθήνα, έπαιξε στην Ελευθερούπολη και στην ΑΕΚ και αργότερα στην Λομοτίβ Μόσχας, την Αλ Ιτιχάντ και τη Τζένοα.

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Ανάλογη περίπτωση και ο Ενέα Μιχάι. Γεννημένος σύμφωνα με κάποιους στο Μπεράτ της Αλβανίας , κατά άλλους στη Ρόδο ή τη Θεσσαλονίκη. «Όταν ήταν μόλις ενός έτους, οι γονείς του —έχοντάς τον στην αγκαλιά τους— πέρασαν τα ελληνικά σύνορα, όπως ακριβώς έκαναν χιλιάδες συμπατριώτες τους. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και αργότερα στη Ρόδο», γράφουν γι’ αυτόν στην Αλβανία.

Μεγαλωμένος σίγουρα σε Ρόδο και Θεσσαλονίκη, ο 28χρονος σήμερα αμυντικός έπαιξε σε Παναιτωλικό και ΠΑΟΚ, στην πορτογαλική Φαμαλισάο και πλέον στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ των ΗΠΑ.

Ο Γιαννιώτης από το Δέλβινο και ο Πειραιώτης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού

Ο Στιβιάν Γιάνκου είναι λιγότερο γνωστή περίπτωση. Ο 29χρονος αμυντικός γεννήθηκε στα Γιάννενα, με καταγωγή από το Δέλβινο. Ίσως δεν έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο στην Ελλάδα -ενδεχομένως σε πολύ μιρκή ηλικία- καθώς σύμφωνα με το transfermarkt το 2013 αγωνίζεται στο Δέλβινο και από τότε έπαιξε σε Πρτιζάν Τιράνων, Λουφτετάρι, Μπίλις, Εγκνάτια, Ντινάμο Τιράνων, Φερονικέλι, Μπεσελίντζια και Φλαμουρτάρι.

Ο 29χρονος,, επίσης αμυντικός Αρντίτ Τόλι παίζει πλέον στην Τεούτα Ντυρράχιο. Ένας Πειραιώτης που ξεκίνησε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, έπαιξε στον ΑΟ Χανιά Κισσαμικό και από εκεί στην Καλαμάτα, την Τίρανα, την Βόρσκλα Πολτάβα, την Τεούτα και την Ντινάμο Τιράνων.

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Τελευταίος της παρέας ο Σταύρος Πήλιος, γεννημένος στη Ρόδο, πλέον στην ΑΕΚ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Αλβανίας τον Μάρτιο του 2026.