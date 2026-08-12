Μάρκο Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ - Ήταν καμπανάκι το σημερινό, καλύτερα που συνέβη τώρα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στις δηλώσεις του μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup από τον ΟΦΗ, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι το παιχνίδι αυτό λειτούργησε ως «καμπανάκι» για την ομάδα του.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να «γράφει» ιστορία! Λίγους μήνες μετά το Κύπελλο Ελλάδας, οι Κρητικοί κατέκτησαν και το Super Cup, «λυγίζοντας» στα πέναλτι με 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παρά το «buzzer-beater» του Ζίνι.

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Στις δηλώσεις του, ο Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι το παιχνίδι αυτό λειτούργησε ως... καμπανάκι για τους παίκτες του, και προτιμάει που αυτό συνέβη τώρα. Επιπλέον, ο προπονητής της «Ένωσης» δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στους Κρητικούς.

Όλα όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup

Για τα playoffs του Champions League και αν η σημερινή ήττα μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον κίνητρο:

«Πρέπει να βρεθούμε σε καλύτερο επίπεδο. Ήταν ένα καλό μάθημα για εμάς και μιλάω γι’ αυτό εδώ και δύο μήνες. Όσα έγιναν στο παρελθόν ανήκουν στο παρελθόν και πλέον δεν ενδιαφέρουν κανέναν.

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Τώρα πρέπει όλοι μαζί να ξαναβρούμε τη δίψα και τη συγκέντρωσή μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Σίγουρα θέλαμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Προσωπικά, ήθελα πάρα πολύ να το κερδίσουμε. Από την άλλη, καλύτερα που συνέβη τώρα παρά σε δύο εβδομάδες.

Ήταν ένα καλό προειδοποιητικό καμπανάκι για εμάς, παρότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν».

Για την εικόνα του αγώνα:



«Ήταν ένα ανταγωνιστικό και σκληρό παιχνίδι, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Χρειαζόμασταν ένα τέτοιο ματς πριν από τα playoffs του Champions League. Ήταν μια καλή προετοιμασία για εμάς, ώστε να προσαρμοστούμε.

Είναι διαφορετικό να παίζεις στην Ολλανδία στους 20 βαθμούς και διαφορετικό να δίνεις ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι εδώ, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτό ήταν κάτι που μας έλειπε και θεωρώ ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι.

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Μπήκαν όμορφα γκολ, εμείς είχαμε τις στιγμές μας και ο ΟΦΗ τις δικές του. Η ομάδα πάλεψε και δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες.

Για μένα, το σημείο στο οποίο χάθηκε το παιχνίδι ήταν η ευκαιρία του Μάγερ για να κάνουμε το 2-0. Δεν σκοράραμε και στην αμέσως επόμενη φάση δεχθήκαμε την ισοφάριση, σαν τιμωρία. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια ο ΟΦΗ σκόραρε από στατική φάση, καταφέραμε κι εμείς να ισοφαρίσουμε με τον ίδιο τρόπο και οδηγηθήκαμε στα πέναλτι. Εκεί ήταν πιο συγκεντρωμένοι από εμάς.

Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του τίτλου».