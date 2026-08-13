Οι διαφορές του ΟΦΗ με την ΑΕΚ που έφεραν το Super Cup στην... κορυφή του Ψηλορείτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Η διαφορά νοοτροπίας και θέλησης ήταν αισθητή στον τελικό του Super Cup, με τον ΟΦΗ να επικρατεί της ΑΕΚ στα πέναλτι, παρά την προσπάθεια της πρωταθλήτριας να σώσει την παρτίδα στο φινάλε.

Άναψε φωτιά και... μεγαλώνει ο ΟΦΗ. Τρεις μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος στον Βόλο, οι Κρητικοί σήκωσαν το Super Cup μέσα στο... σπίτι τους, «λυγίζοντας» την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε να σώσει την παρτίδα στο τέλος, αφού βρήκε την ισοφάριση στην τελευταία φάση με τον Ζίνι, ωστόσο δεν στάθηκε τυχερή στη «ρώσικη ρουλέτα».

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη ευστόχησαν σε όλα, ο Χριστογεώργος είπε «όχι» στον Βάργκα και το... πάρτι των «Ομιλιτών» ξεκίνησε.

Βέβαια, για να έρθει αυτή η επιτυχία υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στους δύο «μονομάχους» τόσο σε επίπεδο προσέγγισης όσο και έτοιμων «μικρών».

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Η διαφορά νοοτροπίας ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΟΦΗ φάνηκε σε... ένα λεπτό

Οι «κιτρινόμαυροι» παρουσίασαν εξαρχής προβληματική εικόνα, αλλά κατάφεραν να προηγηθούν στον τελικό χάρη σε ένα γκολ που «μαρτύρησε» την κλάση του Λούκα Γιόβιτς. Θα περίμενε κανείς να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο μια ΑΕΚ να... κυνηγάει με «λύσσα» το δεύτερο γκολ, ώστε να βάλει τις «βάσεις» για τη νίκη. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήγε σε μια λογική διαχείρισης. Και όταν παίζεις με τη... φωτιά στο ισχνό 1-0, συνήθως το «πληρώνεις». Ωστόσο, η πρωταθλήτρια έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ, όταν ο Αθανασίου πήρε την «μπουκιά από το στόμα» στο τετ α τετ του Μάγερ.

Αυτή η φάση είναι σαν... γκολ για τον ΟΦΗ, αφού αν ο Κροάτης έστελνε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου, η «σεμνή τελετή» θα λάμβανε -πιθανότατα- τέλος. Αυτή η φάση πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για κάθε ομάδα που παίζει τελικό, για την αυτοθυσία που οφείλουν να δείχνουν οι ποδοσφαιριστές όταν διακυβεύεται ένας τίτλος.

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Το... ακριβώς αντίθετο από αυτό, που μόλις περιγράψαμε, είδαμε στην επόμενη φάση, στην οποία η «Ένωση» δέχτηκε την ισοφάριση. Ο Ανδρούτσος βρέθηκε με την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Μουκουντί είχε την... οπτική επιμέλειά του, με αποτέλεσμα ο Έλληνας μέσος, ανενόχλητος, να πλασάρει εξαιρετικά για την ισοφάριση.

Δύο φάσεις που σε ένα λεπτό «έδειξαν» πολλά για το ποια ομάδα «δίψαγε» για τον τίτλο. Το πώς αντιμετωπίζει τη φάση ο Έλληνας μπακ των Κρητικών είναι η... μέρα με τη νύχτα σε σχέση με τον Καμερουνέζο στόπερ της «Ένωσης».

Μετά το γκολ του Κωστούλα και τις αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ έβαλε στα «σχοινιά» τον ΟΦΗ, βρήκε την ισοφάριση με το «buzzer-beater» του Ζίνι, όμως στα πέναλτι η... μπίλια έκατσε στο «ασπρόμαυρο».

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Οι «έτοιμοι» πιτσιρικάδες του ΟΦΗ και οι Καλοσκάμης, Μπαλαμώτης της ΑΕΚ

Ο κανονισμός σχετικά με τους κάτω των 22 ετών παίκτες που έπρεπε να αγωνιστούν διαφοροποίησε σίγουρα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο, φάνηκε η διαφορά τού να έχεις έτοιμους και βασικούς «μικρούς», όπως είχε ο ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί παρατάχθηκαν με τους Κωστούλα και Αποστολάκη στη βασική ενδεκάδα. Δύο παίκτες που αποτελούν βασικά «γρανάζια» στην... καλοκουρδισμένη μηχανή του Χρήστου Κόντη. Ακόμα και στον πάγκο, υπήρχε ο Θεοδοσουλάκης, που έχει ήδη «γράψει» αρκετές συμμετοχές.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ είχε ως βασικούς τους Καλοσκάμη και Μπαλαμώτη. Προφανώς, δεν είναι οι... υπαίτιοι για την αποτυχία, αλλά δεν βρίσκονται στα βασικά πλάνα του Σέρβου. Και χωρίς να υπήρχε ο κανονισμός, οι Κρητικοί θα κατέβαιναν με την ίδια ενδεκάδα. Δεν ισχύει το ίδιο για τους «κιτρινόμαυρους».

Βέβαια, ο νεαρός τερματοφύλακας πραγματοποίησε ικανοποιητικό ντεμπούτο. Στα γκολ δεν φέρνει ευθύνη, ενώ είχε και μία σημαντική επέμβαση σε πλασέ του Νους, αποτρέποντας -προσωρινά- την ισοφάριση των Κυπελλούχων.

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Από την άλλη, ο Καλοσκάμης δεν διανύει την καλύτερη περίοδο φόρμας του. Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός είχε θετικό ξεκίνημα την περσινή σεζόν, όταν οι «κιτρινόμαυροι» δαπάνησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον κάνουν δικό τους. Στο χθεσινό παιχνίδι, όμως, δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.