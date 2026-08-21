Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ: Οι αποκαλύψεις για την πολύωρη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη -Τι είπε για την έναρξη του πρωταθλήματος - iefimerida.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκαθάρισε ότι η πολύωρη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη κύλησε καλά και έπρεπε να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις.

Μια ημέρα πριν ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο (22/8, 21:30) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της COSMOTE TV και είχε πολλά να πει.

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Ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε στην πολύωρη συνάντηση που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τόνισε ότι, μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά, θα φύγει και έρθει... κόσμος, ενώ τοποθετήθηκε για το τι έφταιξε την περυσινή χρονιά και τι πρέπει να αλλάξει φέτος για να κατακτήσουν οι «ερυθρόλευκοι» το πρωτάθλημα.

Μεντιλίμπαρ: «Έπρεπε να παρθούν αποφάσεις»

Για τη συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Ήταν θέματα του συλλόγου. Ήταν θέματα της ομάδας που έπρεπε να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση που πήγε καλά, παρόλο που κράτησε πολλές ώρες».

Για το αν η συνάντηση άλλαξε κάτι ως προς τον σχεδιασμό και το ρόστερ: «Νομίζω πως είμαστε σε μια φάση και μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά όπου γίνονται και θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν είμαστε μόνο εμείς.

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Συμβαίνει και σε άλλους συλλόγους το ίδιο. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και μας προκαλεί μια νευρικότητα, αλλά έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι να κλείσει η μεταγραφική αγορά. Θα φύγει και θα έρθει κόσμος».

«Να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε»

Για την έναρξη του πρωταθλήματος: «Η πρόθεσή μας και η νοοτροπία μας, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις μας στο πρωτάθλημα, είναι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ξέρουμε πολύ καλά πως αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε.

Ξέρουμε πως όταν δεν γίνεται αυτό τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Φυσικά με όλο τον σεβασμό σε κάθε αντίπαλο που θα έρχεται, και αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η πρόθεσή μας είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να κερδίζουμε».

«Τα πράγματα έχουν αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Για το τι έφταιξε πέρσι και τι πρέπει να αλλάξει φέτος για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα: «Αυτό που φταίει και πέρσι δεν πήραμε τον τίτλο είναι το ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που διεκδικούν με τις ίδιες προσδοκίες το πρωτάθλημα. Αυτές οι ομάδες δεν διαφέρουν πλέον τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια.

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Τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με πριν από 10-12 χρόνια. Επενδύουν το ίδιο, προσπαθούν το ίδιο και θέλουν όλες το ίδιο να κερδίσουν το πρωτάθλημα, όπως κάνει ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο.

Επομένως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σιγά σιγά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί πολύ και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Ο ΟΦΗ πριν από 10-12 χρόνια δεν μπορούσε να κερδίσει ένα Κύπελλο ή ένα Super Cup. Τώρα όμως είναι πραγματικότητα. Ακόμα και οι πιο μικρές ομάδες, πόσω μάλλον οι μεγαλύτερες, είναι δυνατοί αντίπαλοι στη μάχη για τον τίτλο».

«Κάθε χρόνο η προετοιμασία έχει όλο και λιγότερη αξία»

Για το αν έχει στο μυαλό του μια βασική ενδεκάδα: «Ο Ζότα την Πέμπτη προπονήθηκε για πρώτη φορά μαζί με την ομάδα μετά τον τραυματισμό του, οπότε είμαστε πλήρεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πως πολλοί παίκτες ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας.

Ο Φρόιλερ ήρθε πριν από λίγες μέρες και προέρχεται από πέντε εβδομάδες διακοπών. Ο Τικνιζιάν ήρθε προχτές στην ομάδα μας αλλά ήταν ενεργός το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να δούμε την τελευταία προπόνηση για να αξιολογήσουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται όλοι και να αποφασίσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.

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Κάθε χρόνο η προετοιμασία έχει όλο και λιγότερη αξία. Γιατί με άλλους παίκτες δουλεύεις στην προετοιμασία της σεζόν και τελικά καταλήγεις να έχεις άλλους παίκτες διαθέσιμους όταν ξεκινούν τα παιχνίδια».