Όμορφη κίνηση από τον ΟΦΗ -Το ξεχωριστό μήνυμα των Κρητικών για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα ωραίο μήνυμα για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού έστειλε ο ΟΦΗ, πραγματοποιώντας ένα ωραίο happening πριν την σέντρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ξεχωριστή σημασία είχαν οι στιγμές πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα σε ΟΦΗ και ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν την σέντρα του παιχνιδιού για την 8η αγωνιστική της Super League, πραγματοποιήθηκε ένα ωραίο happening, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού.

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Το happening του ΟΦΗ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού

Την ώρα που οι παίκτες των δύο ομάδων έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο, 22 κορίτσια τους συνόδευσαν και κρατούσαν από ένα ροζ μπαλόνι. Τη στιγμή που οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν, η ηθοποιός Χαρά - Μαρία Ζαρωνάκη, η οποία έχει καταπολεμήσει τον καρκίνο του μαστού, πήρε την μπάλα από το ειδικό βάθρο και την έδωσε στον διαιτητή.

Τη στιγμή που παρέδωσε τη μπάλα, τα κορίτσια άφησαν τα ροζ μπαλόνια, ενώ κατά μήκος των θυρών 9-13 άναψαν ροζ βεγγαλικά, δημιουργώντας μία ξεχωριστή εικόνα στο Παγκρήτιο.