ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: «Καυτό» Παγκρήτιο με περισσότερους από 15.000 φίλους των Κρητικών - Το εντυπωσιακό πανό [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Περισσότεροι από 15.000 φίλοι του ΟΦΗ έχουν μετατρέψει το Παγκρήτιο σε «καμίνι» για τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League, με το Παγκρήτιο Στάδιο να ζει μία ξεχωριστή ευρωπαϊκή βραδιά.

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Περισσότεροι από 15.000 φίλοι των Κρητικών βρίσκονται στις εξέδρες και έχουν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, θέλοντας να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην ομάδα του Χρήστου Κόντη στη μάχη για το αποτέλεσμα που θα της δώσει προβάδισμα πρόκρισης.

Η αποθέωση σε Κόντη και η... καυτή ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο

Η αποθέωση αρχίζει αρκετή ώρα πριν από τη σέντρα. Περίπου στις 19:20 οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για την αναγνωριστική βόλτα και γνωρίζουν το πρώτο θερμό χειροκρότημα από τον κόσμο που έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει τις εξέδρες.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η υποδοχή κατά την προθέρμανση, όταν οι φίλοι των Κρητικών σηκώνονται στο πόδι και δημιουργούν εκκωφαντική ατμόσφαιρα, δείχνοντας στους ποδοσφαιριστές ότι βρίσκονται στο πλευρό τους.

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Την αποθέωση γνωρίζει και ο Χρήστος Κόντης. Ο προπονητής του ΟΦΗ, μετά την αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια και δέχεται το θερμό χειροκρότημα των φίλων της ομάδας.

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Πηγή: INTIME SPORTS

Το Παγκρήτιο φοράει τα ευρωπαϊκά του και ο κόσμος του ΟΦΗ δίνει από την πρώτη στιγμή το δικό του ξεχωριστό χρώμα σε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της ομάδας.