ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Το Europa League θα χορεύει φέτος... πεντοζάλη! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο και, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ταξιάρχη Φούντα, έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης και πλησίασε τη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ έκανε ονειρική εμφάνιση στο κατάμεστο Παγκρήτιο και επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, βάζοντας γερά θεμέλια πρόκρισης στη League Phase του Europa League, με δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Κρητικοί, με τον κόσμο να δημιουργεί εκπληκτική ατμόσφαιρα, έδειξαν από το ξεκίνημα τις διαθέσεις τους και με αποφασιστικότητα, ένταση και αποτελεσματικότητα πήραν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα, που τους δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία.

Στα πρώτα λεπτά, οι Κρητικοί προσπάθησαν να χτυπήσουν κυρίως από τα άκρα, αξιοποιώντας την ταχύτητα και το κάθετο παιχνίδι τους.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε όταν ο Αθανασίου βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Αϊτόρ, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα, όμως ο Φούντας βρέθηκε ένα βήμα πιο μπροστά και δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως θα ήθελε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβάδισμα του ΟΦΗ με Φούντα, κράτησε το «μηδέν» ο Χριστογεώργος

Στο 19', όμως, ο διεθνής επιθετικός δεν αστόχησε. Ο Αϊτόρ έκανε το συρτό γύρισμα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα κόντραρε σε παίκτη της ΤΣΣΚΑ και έφτασε στον Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το γκολ, ο ΟΦΗ συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στους Βούλγαρους με την ταχύτητά του από τα άκρα και τις γρήγορες μεταβιβάσεις. Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να αντιδράσει και απείλησε με τον Γοδόι, όμως ο Χριστογεώργος ήταν σε ετοιμότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας η ΤΣΣΚΑ έκλεψε την μπάλα και ο Γοδόι βγήκε απέναντι από τον Χριστογεώργο, επιχείρησε να τον «σκάψει», αλλά η προσπάθειά του ήταν άστοχη, με τον ΟΦΗ να διατηρεί το προβάδισμά του.



Στο τελευταίο 20λεπτο η ΤΣΣΚΑ ανέβασε την πίεσή της και απείλησε περισσότερο, με τον Πίττα και τον Σένσι να δοκιμάζουν τον Χριστογεώργο. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Βούλγαρων ήρθε στο 45', όταν ο Πίττας έπιασε σκαστή κεφαλιά μετά από σέντρα από τα δεξιά, όμως ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ αντέδρασε σωστά και έδιωξε σε κόρνερ, κρατώντας το 1-0 μέχρι το ημίχρονο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια... ανάσα από το Europa League ο ΟΦΗ με πρωταγωνιστή Φούντα

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την καλύτερη δυνατή συνθήκη για τον ΟΦΗ, που έκανε το 2-0, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ταξιάρχη Φούντα, που στο 50ό λεπτό διπλασίασε τα τέρματά του.

Μετά το γκολ η ΤΣΣΚΑ άρχισε και πάλι να πιέζει. Οι παίκτες των Κρητικών δέχτηκαν τρεις επικίνδυνες φάσεις, πρώτα από σουτ του Πίττα κι έπειτα όταν ο Ίτου σούταρε με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι. Στη συνέχεια, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ιβάνοβ με το κεφάλι αστόχησε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 80ό λεπτό η ροή του παιχνιδιού άλλαξε, αφού ο Μπραχίμι αποβλήθηκε για χτύπημα εκτός φάσης στον Αίτόρ και άφησε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 10 παίκτες.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στις καθυστερήσεις, με τον ΟΦΗ να πετυχαίνει και τρίτο τέρμα, με γκολ του Ντίκμαν. Κάπως έτσι ο ΟΦΗ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο παιχνίδι, πήρε τη νίκη με 3-0 και έκανε ένα αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για την League Phase του Europa League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Νους, Φούντας

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας: ﻿Λαπούκοφ, Παστόρ, Γιορντάνοφ, Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Εμπόνγκ, Γκμπαμίν, Σένσι, Γοδόι, Πίττας, Ετό