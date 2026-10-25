ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Τραγικό λάθος από τον Τσιφτσή -Σκόραρε σε κενή εστία ο Φούντας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ταξιάρχης Φούντας από κοντά ήταν αυτός που έκανε το 1-0 για τον ΟΦΗ κόντρα στον ΠΑΟΚ μετά από λάθος του Αντώνη Τσιφτσή.

Ακόμη ένα γκολ για τον Ταξιάρχη Φούντα στη φετινή Super League. Ακόμη ένα τέρμα για τον Έλληνα στράικερ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη φορά στο Παγκρήτιο Στάδιο με τον παίκτη του ΟΦΗ να κάνει το 1-0 για την ομάδα με αντίπαλο τον «δικέφαλο του Βορρά» στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

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Ο Φούντας έφυγε από κανονική θέση και έπιασε στον... ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, πέρα από την πάσα του Αϊτόρ, που ξεχώρισε, ήταν και το λάθος του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, όπου άργησε χαρακτηριστικά να βγει από τη θέση του και όταν το έκανε αυτό άφησε την μπάλα να περάσει από δίπλα του με τον επιθετικό του ΟΦΗ να σκοράρει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του.

Ο Ταξιάρχης Φούντας με αυτό το πλασέ στο 38ο λεπτό του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έβαλε τους Κρητικούς μπροστά στο σκορ.

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ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Ο Φούντας κάνει και πάλι τη διαφορά

Ο Ταξιάρχης Φούντας είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς και πιο αποτελεσματικούς παίκτες του ΟΦΗ τη φετινή σεζόν. Κάτι που έχει δείξει τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας.

Ο έμπειρος επιθετικός πέρα από το γκολ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ήταν αυτός που σκόραρε για τους «μελανόλευκους» της Κρήτης στο ματς με τη Ρεν για τη League Phase του Europa League, κάνοντας τη διαφορά.