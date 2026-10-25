ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 2-1: Ποια κούραση; Όπου βρίσκει τον «Δικέφαλο»... τον στέλνει στον γκρεμό! [βίντεο] - iefimerida.gr

Σπουδαία εντός έδρας νίκη για τον ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Επιστροφή στις νίκες για τον ΟΦΗ! Οι Κρητικοί ήταν πιο αποτελεσματικοί από τον ΠΑΟΚ και επιβλήθηκαν με σκορ 2-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, κάνοντας ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι στον «δικέφαλο του Βορρά», όπως συνέβη και στον πρόσφατο τελικό του Κυπέλλου στον Βόλο.

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Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη είχαν απανωτές ήττες τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας και η νίκη τους Κρητικούς ήταν... μονόδρομος. Ειδικά από την ώρα και τη στιγμή που προηγήθηκαν με το γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 38' και τραγικός λάθος του Αντώνη Τσιφτσή. Ο ΟΦΗ μπορεί να μην είχε την μπάλα στα πόδια του τόσο πολύ, όσο το σύνολο του Αλέσιο Λίσι, όμως, ήταν πολύ καλό «διαβασμένος» και έκλεινε έξυπνα τους Θεσσαλονικείς όταν και όποτε έπρεπε. Το γκολ του Θανάση Ανδρούτσου στο 83' από το σημείο του πέναλτι έδειχνε να «κλειδώνει» το ματς για τους Κρητικούς που είδαν τον Σιμόν Μπανζά να μειώνει στο 89', όμως, κράτησαν την μπάλα όταν έπρεπε και επικράτησαν.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο ΟΦΗ έφτασε στους 13 βαθμούς και την έκτη θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ παρέμεινε στους 15 και την πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Ο Φούντας ήταν εκεί που έπρεπε

Το παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο ήταν μοιρασμένο από τα πρώτα κιόλας λεπτά του. Ναι μεν ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που είχε την μπάλα περισσότερη ώρα στα πόδια του. Παρόλα αυτά οι παίκτες του ΟΦΗ ήταν πολύ καλά οργανωμένοι στην άμυνά τους και έδειχναν να ελέγχουν το παιχνίδι ακόμα και όταν δεν είχαν την κατοχή.

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Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν κοντά στο 0-1 με σουτ του Ζίβκοβιτς πριν την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού.

Η απάντηση του ΟΦΗ δεν άργησε να έρθει με τον Νους να εκμεταλλεύεται το λάθος του Τσιφτσή. Ωστόσο, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και πέρασε έξω.

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Όσο περνούσε η ώρα η ένταση μεγάλωνε και οι μονομαχίες γινόντουσαν ολοένα και πιο έντονες μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Κάτι που φαινόταν ολοένα και περισσότερο.

Ο ΟΦΗ στο 38' ήταν εκείνος που πήρε το προβάδισμα με τον Φούντα. Ο Αϊτόρ έβγαλε μία πολύ ωραία μπαλιά στην «πλάτη» της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής δεν υπολόγισε καλά και ο Φούντας από κοντά ήταν αυτός που έκανε το 1-0 που έμεινε ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

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Αν και οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο 1-1 με το πλασέ του Εντιαγέ.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: Φινάλε... θρίλερ

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξαν και τόσα πολλά. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και την υπεροχή των κινήσεων και να πιέζει για να βρει τον τρόπο για να φέρει την μπάλα στην περιοχή των Κρητικών. Ωστόσο, ο Λίλο ήταν εκεί όποτε και όταν έπρεπε.

Η πίεση του ΠΑΟΚ για το 1-1 έφερνε ολοένα και μεγαλύτερα κενά στην άμυνα των φιλοξενούμενων με τον ΟΦΗ να προσπαθεί με το υψηλό pressing του να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Και παραλίγο να σημειώσουν και δεύτερο γκολ με τον Φούντα που έκλεψε την μπάλα. Ωστόσο, ο Χατζηδιάκος μπήκε δυνατά και τον σταμάτησε με τον παίκτη των γηπεδούχων να ζητάει πέναλτι που δεν του δόθηκε.

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Ο Φούντας ήταν μία συνεχή πηγή κινδύνων για τον ΠΑΟΚ με το πλασέ του μετά από ωραίο γύρισμα του Ντίκμαν να σταματάει εύκολα στα χέρια του Τσιφτσή.

Το 2-0 έγινε για τον ΟΦΗ από το πέναλτι του Ανδρούτσου στο 83' με τον Έλληνα μέσο να παίρνει αμέσως την μπάλα στα χέρια του και να δείχνει έτοιμος να «κλειδώσει» τη νίκη για τους γηπεδούχους που έκαναν ένα μεγάλο βήμα μαζί με το 2-0.

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Ο ΠΑΟΚ, όμως, όχι μόνο δεν τα παράτησε. Όχι μόνο δεν πέταξε «λευκή πετσέτα», αλλά, ήταν αυτός που μείωσε και πίεσε ως το τέλος μετά το τέρμα του Μπανζά στο 89' με κοντινή κεφαλιά με τον Λίλο να είναι εκτός θέσης.

Παρόλα αυτά το 2-1 υπέρ του ΟΦΗ έμεινε μέχρι το φινάλε με τους Κρητικούς να βάζουν τέλος στο αρνητικό σερί τους και παράλληλα να δείχνουν ότι παρά την κούραση και να συνεχόμενα ματς σε Ευρώπη και Ελλάδα μπορούν να κάνουν τη... ζημιά στον ΠΑΟΚ.

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Οι συνθέσεις:﻿

﻿ΟΦΗ (Κόντης):Λίλο, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Ντίκμαν (72’ Γκονζάλες), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (72’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72’ Χατζηγιοβάνης), Φούντας (89’ Αποστολάκης), Νους (79’ Κόντρο)

ΠΑΟΚ (Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα (68’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης (53’ Χατζηδιάκος), Μπάμπα, Γιάκιτς (68’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (68’ Μπάνζα), Ζίβκοβιτς, Τάισον (86’ Σορετίρε), Εντιαγέ.