ΟΦΗ: Οι πανηγυρισμοί μετά τη μεγάλη νίκη και τα συγχαρητήρια του Κόντη στους παίκτες του - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με τον Χρήστο Κόντη να συγχαίρει τους παίκτες του και το Παγκρήτιο να στήνει γιορτή.

Το τελευταίο σφύριγμα στο Παγκρήτιο έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς στις τάξεις του ΟΦΗ, μετά τη σπουδαία νίκη με 3-0 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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Οι Κρητικοί έκαναν σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League και γιόρτασαν μαζί με τον κόσμο τους το μεγάλο αποτέλεσμα.

Τα συγχαρητήρια του Κόντη και το πάρτι στο Παγκρήτιο

Ο Χρήστος Κόντης συνεχάρη έναν προς έναν τους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση και τη νίκη, με τις αγκαλιές και τα χαμόγελα να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο έγιναν ένα, πριν στραφούν προς τις εξέδρες για να ευχαριστήσουν τους περισσότερους από 15.000 φίλους της ομάδας που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στήριξαν τον ΟΦΗ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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Το 3-0 δίνει πλέον στους Κρητικούς ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Σόφια, όμως οι πανηγυρισμοί στο Παγκρήτιο συνοδεύτηκαν από τη γνώση πως απομένουν ακόμη 90 λεπτά για να ολοκληρωθεί η δουλειά και να σφραγιστεί η μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκριση.