ΟΦΗ, μεταγραφές: Απέκτησε τον 17χρονο Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν - iefimerida.gr

Επένδυση με το βλέμμα στο μέλλον για τον ΟΦΗ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με συμβόλαιο τριών ετών.

Σε μία σημαντική κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε ο ΟΦΗ, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Γερμανία για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κρήτη, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τον ΟΦΗ.

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Ο Παπαδάκης, ο οποίος γεννήθηκε στις 27 Απριλίου 2009, μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο και ως αμυντικός μέσος και έχει περάσει σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης σε δύο γνωστές γερμανικές ακαδημίες.

Παπαδάκης: Από τις ακαδημίες της Λεβερκούζεν στην Κρήτη

Ο νεαρός Έλληνας άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ, πριν μετακινηθεί στην Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Μέχρι πρόσφατα αποτελούσε ενεργό μέλος της Κ19 της γερμανικής ομάδας, ενώ την περασμένη σεζόν πήρε και τις πρώτες του παραστάσεις από το Youth League.

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Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε δύο συμμετοχές στη διοργάνωση, απέναντι στην Μπενφίκα και τη Μάντσεστερ Σίτι, αποκτώντας εμπειρίες από υψηλό επίπεδο σε πολύ μικρή ηλικία.

Διεθνής με την Εθνική Κ17

Ο Παπαδάκης είναι παράλληλα εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ17 και ήταν μέλος της ομάδας που εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, το οποίο θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο ΟΦΗ επενδύει έτσι σε έναν από τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν πάρει σημαντικές παραστάσεις στο εξωτερικό, με τον 17χρονο να αφήνει τη Λεβερκούζεν και το γερμανικό ποδόσφαιρο για να κάνει τα επόμενα βήματα της καριέρας του στην Κρήτη.