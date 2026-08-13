ΟΦΗ: Το Ηράκλειο «πήρε φωτιά» για τη μεγάλη νίκη στο Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ το έκανε ξανά. Μετά την τεράστια επικράτηση στον τελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, ήρθε και η νίκη στα πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ, για τον τελικό του Super Cup.

Το επίτευγμα είναι κάτι παραπάνω από σπουδαίο, με τους φίλους της ομάδας να ζουν μια ακόμα μεγάλη βραδιά, κόντρα στον έτερο Δικέφαλο για την κατάκτηση ενός ακόμα τροπαίου.

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Όπως είναι λογικό, το Ηράκλειο Κρήτης ζει στο έπακρο αυτές τις ιστορικές στιγμές και αψηφώντας την ζέστη, χιλιάδες ΟΦΗτζήδες βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν μια ακόμη σπουδαία βραδιά στην ιστορία της ομάδας, η οποία αδιαμφισβήτητα ζει την καλύτερη περίοδο της ιστορίας της.

Δείτε βίντεο από το Cretalive news:

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Όλα όσα είπε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup

«Η φάση που έγινε δεν ήταν κόρνερ, αλλά ήμουν σίγουρος πως μετά το 2-2 το κάρμα και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Μπήκαμε μετά το 1-0 στο ματς, πατούσαμε καλά στο γήπεδο, κάναμε κάποιες ευκαιρίες και σκοράραμε. Νιώθω μεγάλη αγάπη από όλους, ένα πολύ ωραίο συναίσθημα».