ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: Έβγαλε το ευρωπαϊκό κοστούμι και έμεινε στο μηδέν [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος από τον Ατρόμητο, όμως, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ είχε ευκαιρίες, μεγάλες στιγμές, μέχρι και γκολ που δεν του μέτρησε. Αλλά δεν κατάφερε να επιβληθεί του Ατρόμητου στο Ηράκλειο με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

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Οι Κρητικοί ήταν αυτοί που είχαν την υπεροχή των κινήσεων από την αρχή ως το τέλος της αναμέτρησης. Ωστόσο, ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι σε πολλές στιγμές φαινόταν ότι οι παίκτες του Χρήστου Κόντη να μην έχουν το καθαρό μυαλό ή τις δυνάμεις για να τελειώσουν τις φάσεις που δημιούργησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από την άλλη η ομάδα από το Περιστέρι έπαιξε με μυαλό και τακτική πειθαρχεία για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο ΟΦΗ έφτασε στους 17 βαθμούς αν και θα μπορούσε με πιθανή νίκη να είναι μέχρι και την 4η θέση με 19. Από την άλλη ο Ατρόμητος ήταν και παραμένει πολύ χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Super League, έχοντας έξι πόντους και παράλληλα να βρίσκεται στη 12η θέση.

ΟΦΗ - Ατρόμητος: Την υπεροχή οι Κρητικοί



Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο ΟΦΗ ήταν αυτός που είχε την κατοχή της μπάλας με τον Ατρόμητο να δείχνει ότι θέλει να «χτυπήσει» στους κενούς χώρους και γενικότερα στις αντεπιθέσεις. Αυτό δεν ήταν τόσο εύκολο, ούτε τόσο απλό για τους Αθηναίους, καθώς έκαναν το ένα λάθος, πίσω από το άλλο όταν είχαν την μπάλα στα πόδια τους.

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Οι Κρητικοί ήταν εκείνοι που είχαν την πρώτη καλή στιγμή στο 10' με τον Κόντρο. Αλλά το πλασέ του έμπειρου φορ σταμάτησε πάνω στον Κουτεσιώτη.

Ο ρυθμός δεν ήταν και ο πιο γρήγορος ή ο πιο εντυπωσιακός, καθώς οι μεν γηπεδούχοι προέρχονταν από εκτός έδρας ματς για το Europa League με αντίπαλο την Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ οι παίκτες του Ατρόμητου ήθελαν να το πάνε κάπως έτσι το ματς.

Στο οι Κρητικοί είχαν την ﻿33' Η καλύτερη στιγμή του ημιχρόνου﻿ με τον Φούντα να πλασάρει στην κίνηση ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη εστία έπειτα από γύρισμα του Ντίκμαν στα όρια της μεγάλης περιοχής. Αυτή ήταν η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στο 0-0.



ΟΦΗ - Ατρόμητος: Οι γηπεδούχοι τα είχαν όλα. Μέχρι και γκολ...

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Ο ΟΦΗ συνέχισε να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του σε σχέση με τους αντιπάλους του. Ωστόσο, αυτό που έλειπε από τους ποδοσφαιριστές του Κόντη ήταν οι χώροι, αλλά και η παραπάνω ενέργεια που θα τους έφερνε πιο κοντά σε κάποιο τέρμα.

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Όσο περνούσαν τα λεπτά η πίεση των γηπεδούχων γινόταν ολοένα και πιο έντονη και πιο ασφυκτική. Μάλιστα, στο 60' οι Κρητικοί βγήκαν γρήγορα στο τρανζίσιον μετά από τις αργές επιστροφές του Ατρόμητου, ο Νους έβγαλε τρομερή μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Κόντρο με προβολή έκανε το 1-0. Παρόλα αυτά το εν λόγω τέρμα δεν μέτρησε ποτέ, καθώς ο Πολυχρόνης γύρισε τη φάση πίσω και σε φάουλ που έκανε -όπως είδε μέσω του VAR- ο Μπουχαλάκης έξω από την περιοχή της ομάδας του.

Στο 73' ο Κουτεσιώτης έδειξε την κλάση και την ποιότητά του όταν ο Αϊτόρ με απίθανο σουτ εκτός περιοχής έφτασε πολύ κοντά στο να στείλει την μπάλα στην εστία του, ενώ λίγο αργότερα ο Φούντας έχασε με κεφαλιά μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 με την μπάλα να περνάει αρκετά έξω και το 0-0 να μένει μέχρι το τέλος.

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Οι συνθέσεις των ομάδων:﻿

﻿ΟΦΗ (Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς (46' Σιέλης), Νικολάου (86' Μπόρχα), Πούγγουρας, Αθανασίου, Ντικμαν (68' Χατζηγιοβάνης), Μπουχαλάκης (68' Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Νους (71' Αϊτόρ), Φούντας, Κόντρο.

Ατρόμητος (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος (84' Ούρονεν), Καραμάνης, Μουτουσαμί (84' Τσιγγάρας), Τσούμπερ, Οφόρι (72' Λύρατζης), Σερζίνιο (69' Πνευμονίδης), Περέα (76' Τσαντίλας).