Ο ΟΦΗ αποθέωσε το fair play του Μάριου Ηλιόπουλου στην απονομή του Super Cup: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΟΦΗ «υποκλίθηκε» στην αξιέπαινη κίνηση του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, που χειροκρότησε και συνεχάρη τους Κρητικούς για την κατάκτηση του Super Cup.

Μία σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα στιγμή που ανέδειξε την πραγματική ομορφιά του ποδοσφαίρου και του αλληλοσεβασμού μεταξύ των αντιπάλων θέλησε να προβάλει ο ΟΦΗ που στάθηκε στην ιδιαίτερη κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου μετά τον τελικό του Super Cup.

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Η ξεχωριστή κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου

Ο ΟΦΗ μπορεί να πανηγύρισε έναν ιστορικό τίτλο στο Super Cup, όμως μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς ήρθε αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, κατά τη διάρκεια της απονομής. Οι Κρητικοί επικράτησαν της ΑΕΚ με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το εντυπωσιακό 2-2 της κανονικής διάρκειας, και σήκωσαν το τρόπαιο μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς.

Μέσα σε αυτό το πανηγυρικό κλίμα, ο Μάριος Ηλιόπουλος παρά την πικρία που είχε για απώλεια τίτλου της ομάδας του, φρόντισε να στείλει ένα διαφορετικό μήνυμα, αποδεικνύοντας πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκες, ήττες και τρόπαια, αλλά και σεβασμός στον αντίπαλο.

Το χειροκρότημα στον Μιχάλη Μπούση

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ περίμενε και τον Μιχάλη Μπούση να ολοκληρώσει την παρουσία του στο βάθρο και να κατέβει, συνεχίζοντας να χειροκροτεί. Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ ανταπέδωσε το χειροκρότημα, δημιουργώντας ένα όμορφο στιγμιότυπο που ξεχώρισε μέσα στους πανηγυρισμούς.

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Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ δεν αποχώρησε από τον χώρο της απονομής. Αντίθετα, παρέμεινε δίπλα στο βάθρο και περίμενε υπομονετικά τη στιγμή που ο αρχηγός του ΟΦΗ, Θανάσης Ανδρούτσος, θα σήκωνε το τρόπαιο στον ουρανό.

Και όταν ήρθε εκείνη η στιγμή, ο Ηλιόπουλος χειροκρότησε θερμά τους ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, αναγνωρίζοντας την επιτυχία των Κρητικών παρά την ήττα της δικής του ομάδας.

Νωρίτερα, με το σφύριγμα της λήξης, έσπευσε να συγχαρεί και να δώσει το χέρι του στον Χρήστο Κόντη ο οποίος τον αγκάλιασε, σε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του τελικού.

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ΟΦΗ για Ηλιόπουλο: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο»

Μία ημέρα μετά τον μεγάλο τελικό, ο ΟΦΗ θέλησε να αναδείξει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Η κρητική ΠΑΕ δημοσίευσε στα social media το σχετικό στιγμιότυπο από την απονομή, επιλέγοντας να μην προσθέσει πολλά λόγια. Αντίθετα, συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα σύντομο, αλλά άκρως χαρακτηριστικό μήνυμα: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».﻿



