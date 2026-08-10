ΟΦΗ, μεταγραφές: Στους Κυπελλούχους Ελλάδας με κάθε επισημότητα ο Λορέντσο Ντίκμαν - iefimerida.gr

Ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας για τον ΟΦΗ, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να ανακοινώνουν την μεταγραφή του Λορέντσο Ντίκμαν την Δευτέρα (10/8).

Μπορεί ο ΟΦΗ να έχει μπροστά του τον τελικό του Super Cup Ελλάδας με την ΑΕΚ και τα playoffs του Europa League, ωστόσο η ενίσχυση δεν σταματάει. Το απόγευμα της Δευτέρας (10/8), οι Κρητικοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λορέντσο Ντίκμαν.

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Ο 29χρονος Ιταλός έρχεται για να ενισχύσει την ομάδα του Χρήστου Κόντη στην θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Μάλιστα, προέρχεται από γεμάτη σεζόν, καθώς πραγματοποίησε 28 συμμετοχές με την φανέλα της Μπάρι, όπου «μέτρησε» ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για την μεταγραφή του Λορέντσο Ντίκμαν

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, Lorenzo Dickmann, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών με την ομάδα μας.

Γεννημένος στο Μιλάνο στις 24/9/1996, ο 29χρονος ακραίος αμυντικός είχε απολογισμό 28 συμμετοχές (1 γκολ και 3 ασίστ) με την Bari, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

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Συνολικά μετρά περισσότερες από 320 συμμετοχές στην ιταλική Serie B, με τα χρώματα των Bari, Novara, Bresciα, Chievo Verona και Spal, με την οποία αγωνίστηκε επίσης και στην Serie A.

Έχει χριστεί διεθνής με την U21 της Ιταλίας.

Lorenzo, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».