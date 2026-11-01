Ο Τζόλης επέστρεψε δριμύτερος: Βασικός για την Άρσεναλ στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ - iefimerida.gr

Ο Χρήστος Τζόλης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση και με το... καλημέρα, βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Άρσεναλ για το εκτός έδρας ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στην Premier League.

Ο Χρήστος Τζόλης είναι και πάλι εδώ! Ο Έλληνας εξτρέμ όχι μόνο ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε από τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, αλλά, ο Μίκελ Αρτέτα δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, ώστε να τον χρησιμοποιήσει σε ένα πολύ μεγάλο ματς: αυτό με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

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Ο ταλαντούχος επιθετικός από την ώρα και τη στιγμή που αισθανόταν καλύτερα ήταν μία από τις βασικές επιλογές του προπονητή του για το παιχνίδι με τους «κόκκινους» του Μερσεϊσάιντ. Αλλά κανείς δεν ήξερε και δεν μπορούσε να πει με απόλυτη σιγουριά αν απλά θα είχε χρόνο συμμετοχής ή αν θα ξεκινούσε βασικός με τον Αρτέτα να τον εμπιστεύεται και να του το δείχνει.

Ο Χρήστος Τζόλης την τελευταία του συμμετοχή με την Άρσναλ, πριν τραυματιστεί με την Εθνική Ελλάδος, την έκανε στο εκτός έδρας ματς κόντρα στην Μπράιτον με τους Λονδρέζους να χάνουν με σκορ 3-0.

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Άρσεναλ: Δεν είνα μόνο η επιστροφή του Χρήστου Τζόλη

Τα καλά νέα για την Άρσεναλ δεν σταματάνε μόνο στην επιστροφή του Χρήστου Τζόλη. Μιας και πριν από μερικές ημέρες ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του Ντέκλαν Ράις, αλλά και του Ρικάρντο Καλαφιόρι με αντίπαλο τη Λίβερπουλ.

Ωστόσο και οι τρεις είναι βασικοί για τους πρωταθλητές Αγγλίας, όπου τελευταία φορά νίκησαν μέσα στο «Άνφιλντ» τον Σεπτέμβριο του 2012.