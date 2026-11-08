Ο τρομερός λόγος που ο Κασίγιας παίρνει τα παιδιά του από τις ακαδημίες της Ρεάλ - iefimerida.gr

Σύμφωνα με την «AS», οι δύο γιοι του Ίκερ Κασίγιας και της Σάρα Καρμπονέρο, Μαρτίν και Λούκας, αποχωρούν από τις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η παρουσία των δύο γιων του Ίκερ Κασίγιας και της Σάρα Καρμπονέρο στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έφτασε στο τέλος της. Σύμφωνα με την «AS», ο παλαίμαχος τερματοφύλακας αποφάσισε, εμφανώς δυσαρεστημένος, να πάρει από τη «La Fábrica» τον Μαρτίν και τον Λούκας, οι οποίοι ακολουθούν τα χνάρια του πατέρα τους κάτω από τα δοκάρια, έπειτα από αρκετά χρόνια στις τάξεις του συλλόγου.

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