Χάος στη Γ' Εθνική: Ο Θεσπρωτός κατέβηκε με εννέα παικτές κόντρα στην Αναγέννηση Σχηματαρίου και αποχώρησαν οι τρεις - iefimerida.gr

Ο αγώνας ανάμεσα στην Αναγέννηση Σχηματαρίου και τον Θεσπρωτό διεκόπη πρόωρα, καθώς η ομάδα της Ηγουμενίτσας παρατάχθηκε με εννέα παίκτες και στη συνέχεια τρεις από αυτούς αποχώρησαν, δηλώνοντας αδυναμία να συνεχίσουν.

Ο Θεσπρωτός ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αυτά απειλούν ακόμη και τη συνέχιση της παρουσίας του στη Γ’ Εθνική, παρατάχθηκε με μόλις εννέα ποδοσφαιριστές και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στα 22 δευτερόλεπτα.

Λίγο αργότερα, η ομάδα έμεινε με έξι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που οδήγησε στη διακοπή του παιχνιδιού, καθώς ο κανονισμός προβλέπει ελάχιστο αριθμό επτά ποδοσφαιριστών για τη συνέχιση μιας αναμέτρησης.