«Έβαλε την 4χρονη Μιράντα για ύπνο και αγκάλιασε τη Σόνια» - Ο θάνατος που σόκαρε την Ελλάδα (video)

Η είδηση με την απώλεια του Αντόνιο ντε Νίγκρις που βρισκόταν λίγους μήνες στην Ελλάδα για την ΑΕΛ και είχε προκαλέσει σοκ.

Πάνε 17 χρόνια από την ημέρα που το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθιζόταν σε βαθύ πένθος εξαιτίας μιας θλιβερής είδησης που είχε γίνει γνωστή το πρωί της 16ης Νοεμβρίου του 2009 και αφορούσε το θάνατο του Αντόνιο ντε Νίγκρις, ο οποίος είχε μόλις λίγους μήνες στη χώρα μας και την ΑΕΛ, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Ανκαραγκιουτζού.

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