Ο Τάσος Μπακασέτας επιστρέφει στην Εθνική Ελλάδος - Διαθέσιμος για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία - iefimerida.gr

Ξανά στα πλάνα της Εθνικής Ελλάδος ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει ανεβάσει στροφές με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και επιστρέφει στις κλήσεις για τα ματς με Ολλανδία και Σερβία.

Επιστροφή με άρωμα... αρχηγού στην Εθνική Ελλάδος, καθώς ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται να βρίσκεται ξανά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να επιστρέψει στην «γαλανόλευκη» αποστολή.

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Ο Μπακασέτας θα δώσει το «παρών» στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ενόψει του αγώνα με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου, αλλά και του ματς με τη Σερβία, το οποίο θα διεξαχθεί τρεις ημέρες αργότερα στον Βόλο.

Επιστροφή για Μπακασέτα στην Εθνική Ελλάδος

Ο Τάσος Μπακασέτας είχε μείνει εκτός από τις προηγούμενες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς το διάστημα αγωνιστικής απραξίας που είχε προηγηθεί όταν και ήταν στον Παναθηναϊκό δεν του επέτρεπε να βρίσκεται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας.

Πλέον, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς η μετακίνησή του στον ΑΠΟΕΛ τον έχει... ανεβάσει αγωνιστικά και ο έμπειρος μεσοεπιθετικός έχει βρει ρυθμό, μετρά ήδη τέσσερα γκολ και έχει αρχίσει να αποκτά ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, με αποκορύφωμα την παρουσία του στην ανατροπή απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

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Ο αρχηγός επιστρέφει στη «γαλανόλευκη»

Η παρουσία του Μπακασέτα αποτελεί σημαντική προσθήκη για την Εθνική, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του ρόστερ και τον αρχηγό της ομάδας.

Από το 2016, όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της «γαλανόλευκης», έχει καταγράψει 82 συμμετοχές και 19 γκολ, αποτελώντας σταθερά ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.